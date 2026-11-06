MADRID — La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha centrado parte de sus nuevas pesquisas en el marco del ‘caso Koldo’ en la adquisición de un local comercial y una plaza de garaje por parte de Andrea de la Torre, pareja del exministro de Transportes José Luis Ábalos. Los investigadores analizan la operación inmobiliaria bajo la sospecha de que pudiera tratarse de un instrumento de blanqueo de capitales vinculado a fondos de la trama.

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Una nueva línea de investigación sobre adjudicaciones y blanqueo

Esta línea de trabajo se engloba dentro de la reciente operación desarrollada por la Benemérita que ha conllevado diversos registros —incluidos inmuebles vinculados al exdirigente político— y varias detenciones en distintas provincias:

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El foco patrimonial: Los agentes de la UCO escrutan los movimientos económicos y el origen de los fondos empleados para sufragar los bienes inmuebles (el local y la plaza de garaje), intentando determinar si se utilizaron para ocultar comisiones ilegales o mordidas procedentes de contratos públicos.

Los agentes de la UCO escrutan los movimientos económicos y el origen de los fondos empleados para sufragar los bienes inmuebles (el local y la plaza de garaje), intentando determinar si se utilizaron para ocultar comisiones ilegales o mordidas procedentes de contratos públicos. Ampliación de la trama: Las pesquisas sobre el entorno cercano a Ábalos se intensifican mientras la causa judicial continúa abierta en la Audiencia Nacional, explorando ramificaciones relativas al blanqueo, la organización criminal y presuntos delitos de corrupción.

El avance de las diligencias judiciales

El avance de los atestados policiales mantiene bajo lupa el patrimonio de los implicados en esta nueva pieza separada, a la espera de que el juez instructor levante el secreto de sumario y se trasladen los detalles definitivos a las partes personadas en el procedimiento.

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