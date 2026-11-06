MADRID — Una investigación periodística revela la estrategia del Gobierno para acercarse al electorado más joven de cara a las próximas citas electorales mediante la adjudicación de contratos y colaboraciones con influyentes y creadores de contenido en plataformas digitales. Entre los acuerdos destacados figura un pago de 36.000 euros a un podcaster que entrevistó recientemente al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

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Pagos a creadores y señalamientos de intentos de reclutamiento

Las informaciones publicadas detallan el uso de recursos públicos para la captación de este perfil de audiencia a través de las redes sociales:

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Asignaciones económicas: El Ejecutivo destina fondos públicos —con partidas registradas de hasta 36.000 euros— para sufragar campañas institucionales o la producción de programas y vídeos conducidos por creadores digitales con amplia audiencia en YouTube y Spotify.

El Ejecutivo destina fondos públicos —con partidas registradas de hasta 36.000 euros— para sufragar campañas institucionales o la producción de programas y vídeos conducidos por creadores digitales con amplia audiencia en YouTube y Spotify. Testimonios de rechazo a propuestas de Presidencia: La publicación recoge testimonios de algunos creadores de contenido que afirman haber sido contactados directamente desde la Presidencia del Gobierno para publicar vídeos institucionales —como los enmarcados en la estrategia ‘España 2050’— bajo el sello propio de sus canales. Según estos relatos, algunos rechazaros las ofertas al percibir que buscaban su alineamiento o promoción política.

La publicación recoge testimonios de algunos creadores de contenido que afirman haber sido contactados directamente desde la Presidencia del Gobierno para publicar vídeos institucionales —como los enmarcados en la estrategia ‘España 2050’— bajo el sello propio de sus canales. Según estos relatos, algunos rechazaros las ofertas al percibir que buscaban su alineamiento o promoción política. Logística y despliegues para grabaciones: El despliegue alrededor de estas intervenciones mediáticas ha generado también controversia por el uso de logística institucional y vehículos de seguridad en zonas urbanas durante la grabación de estas entrevistas.

Estrategia de comunicación frente a la desafección política

Este tipo de campañas con influencers forma parte de un plan diseñado desde el departamento de comunicación institucional para contrarrestar la desconexión del público joven de los medios tradicionales y reforzar la presencia de las políticas del Gobierno en las redes y formatos más consumidos por las nuevas generaciones.

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