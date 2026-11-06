MADRID — La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha intensificado sus pesquisas en torno a la trama de corrupción y presuntos amaños de contratos en Adif, centrando ahora el foco en esclarecer si estas irregularidades económicas y la posible malversación de fondos europeos guardan relación directa con los graves accidentes ferroviarios ocurridos recientemente en Urda (Toledo) y Adamuz (Córdoba).

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La lupa sobre el mantenimiento y los fondos europeos

La investigación, desarrollada en colaboración con la Fiscalía Europea, examina las adjudicaciones vinculadas al mantenimiento de las líneas de alta velocidad y la gestión de contratos públicos:

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Sospechas de desvío presupuestario: Los agentes analizan si los recortes, las mordidas o las deficiencias derivadas de la red de corrupción en la empresa pública pudieron repercutir de forma negativa en la seguridad de las infraestructuras ferroviarias.

Los agentes analizan si los recortes, las mordidas o las deficiencias derivadas de la red de corrupción en la empresa pública pudieron repercutir de forma negativa en la seguridad de las infraestructuras ferroviarias. Coordinación con las causas judiciales: Las pesquisas se cruzan de lleno con los sumarios abiertos por los siniestros de Urda y Adamuz, uniendo el análisis técnico de las vías con el rastro documental de los expedientes de contratación investigados en el marco de las operaciones contra la corrupción en el sector público.

Un frente crítico para el sector ferroviario

Estas nuevas líneas de investigación añaden una enorme presión institucional y judicial sobre la gestión de la alta velocidad en España, mientras continúan depurándose responsabilidades políticas y técnicas en torno a las deficiencias detectadas en la red de transportes.

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