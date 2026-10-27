El futbolista del F.C. Barcelona Lamine Yamal se ha proclamado ganador del galardón al mejor jugador joven de la temporada durante la gala del Balón de Oro 2026.

Durante su intervención tras recoger el trofeo, el atacante blaugrana expresó su gratitud hacia su club y la selección española, al tiempo que tuvo unas palabras dedicadas a su compañero de equipo Pau Cubarsí, señalando que en su opinión este último era quien merecía adjudicarse el galardón en la presente edición.

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Tercer triunfo consecutivo para el atacante en un galardón de hegemonía blaugrana

La consecución de este trofeo marca un hito en la historia del certamen. Hasta la fecha, ningún futbolista había logrado alzarse con la distinción de mejor jugador joven de la temporada en más de una ocasión; sin embargo, Lamine Yamal ha conseguido encadenar tres triunfos consecutivos. Este reconocimiento consolida además una dinámica en la que el F.C. Barcelona ha mantenido un notable protagonismo a lo largo de las distintas entregas del trofeo, toda vez que en ediciones anteriores futbolistas de la primera plantilla azulgrana como Gavi y Pedri también resultaron distinguidos con este mismo galardón.

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En el proceso de votaciones para la categoría de joven talento, el extremo internacional de 19 años logró imponerse al resto de los nominados en la nómina final. Entre los aspirantes que escoltaron al atacante español en las votaciones figuraban su propio compañero en la plantilla del F.C. Barcelona, el defensa central Pau Cubarsí, así como el futbolista del Real Madrid Yan Diomandé, quienes completaron los primeros puestos de la elección.

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Las declaraciones de Lamine Yamal en el escenario y sus opciones en la categoría absoluta

Al subir al escenario para recoger el premio, el jugador catalán manifestó el orgullo que le producía regresar a la gala londinense y recibir nuevamente la distinción. «Es un honor estar aquí y recibir este premio. Estoy muy agradecido a mi club y a la selección y tengo que seguir trabajando para ganar más premios como este», declaró el futbolista sobre las tablas. Acto seguido, en alusión directa al central blaugrana nominada junto a él, el delantero afirmó: «Quiero ganar todos los premios, pero este galardón debía ganarlo Pau Cubarsí».

"Es el tercer año que gano este Premio Kopa, pero me hubiera gustado que este hubiera sido para Cubarsí".



🎙️ Lamine Yamal, Premio Kopa 2026 en el #ballondor. #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/sQgvPCY6T9 — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 26, 2026

Tras inaugurar la lista de premiados de la velada con el galardón a la categoría joven, el extremo aspiraba a redondear la jornada optando a la conquista del Balón de Oro en la categoría absoluta. El futbolista del F.C. Barcelona llegaba a la gala como uno de los máximos favoritos al triunfo final junto al delantero inglés del Bayern de Múnich, Harry Kane, y al atacante francés del Real Madrid, Kylian Mbappé. En la edición anterior de los premios, Lamine Yamal ya había concluido en la segunda posición de la votación del Balón de Oro, situándose únicamente por detrás del futbolista francés Ousmane Dembélé.