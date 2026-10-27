Alexia Putellas ha sido proclamada ganadora del Balón de Oro por tercera vez en su carrera deportiva.

La actual futbolista del London City Lionesses e internacional con la selección española de fútbol ha vuelto a alzarse con el máximo galardón individual del fútbol mundial, igualando de esta manera los tres entorchados conseguidos por su compatriota Aitana Bonmatí. Tras haber conquistado el trofeo en las ediciones de 2021 y 2022, la atacante exjugadora del F.C. Barcelona suma esta nueva distinción a su palmarés y rompe la hegemonía de Aitana Bonmatí, quien se había adjudicado los tres galardones precedentes.

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El regreso a la cima internacional tras superar una grave lesión

La consecución de este nuevo Balón de Oro marca el retorno de Alexia Putellas a lo más alto del fútbol femenino tras no haber estado presente en la terna de candidatas del curso pasado. La futbolista se perdió la anterior edición debido a una lesión que la mantuvo apartada del terreno de juego durante la mayor parte de la temporada. Sin embargo, su rendimiento a lo largo del último curso le ha permitido coronarse nuevamente como la mejor jugadora del planeta, apoyada en un registro estadístico individual compuesto por 20 goles marcados y 14 asistencias repartidas.

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Este reconocimiento premia el desempeño de la jugadora en el tramo previo a su traspaso al London City Lionesses. En su última etapa como integrante de la plantilla del F.C. Barcelona, la futbolista conquistó el triplete de títulos nacionales tras lograr los campeonatos de Liga, la Copa de la Reina y la Supercopa de España. A este dominio en el ámbito doméstico se sumó la consecución de la Champions League, torneo en el que el conjunto azulgrana se proclamó campeón tras imponerse al Olympique de Lyon en el encuentro decisivo de la final. Asimismo, en el plano de selecciones, Alexia Putellas formó parte de la expedición de España que logró el triunfo en la Liga de Naciones.

Distinciones individuales y el dominio de España en el palmarés del trofeo

Más allá de los títulos colectivos cosechados con su club y con la selección española, la brillante campaña de Alexia Putellas se vio respaldada por múltiples reconocimientos en el apartado individual. La atacante fue designada como la mejor jugadora de Europa por parte de la UEFA, resultó incluida en el once ideal de la Champions League y fue elegida como la mejor jugadora de la Liga de Naciones. Estos reconocimientos han certificado su candidatura en las votaciones hasta alcanzar su tercer trofeo del Balón de Oro.

La consecución de este premio supone el sexto Balón de Oro para el fútbol español, una cifra que sitúa al país como el absoluto dominador dentro del histórico del galardón. Desde que el trofeo comenzó a entregarse de forma oficial en el año 2018, la lista de vencedoras se reduce únicamente a cuatro futbolistas internacionales: la propia Alexia Putellas, Aitana Bonmatí, Ada Hegerberg y Megan Rapinoe.