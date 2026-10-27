El seleccionador nacional de fútbol, Luis de la Fuente, se ha proclamado este lunes 26 de octubre vencedor del Trofeo Johan Cruyff en el marco de la Gala del Balón de Oro 2026. El galardón, que distingue formalmente al mejor entrenador del mundo de la última temporada, reconoce la trayectoria del técnico riojano al frente del combinado estatal, periodo en el que ha guiado a España a la consecución de un triplete histórico compuesto por la UEFA Nations League, la Eurocopa y la Copa del Mundo.

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Un reconocimiento histórico para la trayectoria de Luis de la Fuente al frente de la Selección

La entrega de la distinción tuvo lugar durante la ceremonia celebrada en la capital británica, donde el exentrenador español Rafa Benítez fue el encargado de entregar el trofeo a Luis de la Fuente. La consecución del galardón consolida el trabajo del preparador al frente de la Real Federación Española de Fútbol, ratificando su papel al mando del equipo nacional tras culminar un curso marcado por el éxito en las principales competiciones continentales y mundiales.

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Al subir al escenario para recibir el reconocimiento, el seleccionador español quiso destacar el valor de la nominación y dedicar unas palabras al resto de aspirantes de la categoría: «Es un auténtico honor. Ya estar entre los nominados me hacía muy feliz. Felicito al resto de nominados, porque han hecho méritos suficientes para estar aquí», manifestó el técnico durante su discurso oficial ante el auditorio internacional.

Agradecimientos a la plantilla, al cuerpo técnico y a la Federación en su discurso de coronación

En su intervención posterior a la recogida del Trofeo Johan Cruyff, el técnico riojano dirigió unas palabras de reconocimiento hacia la plantilla de futbolistas internacionales a los que dirige en el conjunto nacional. «Es un privilegio entrenaros», expresó el seleccionador, quien quiso poner en valor el desempeño y la implicación de sus jugadores en la consecución de los trofeos colectivos logrados por el combinado español durante la última campaña.

😅 "La próxima vez espero poder hablar mejor en inglés… pero de momento prefiero en castellano":



🇪🇸 El divertido momento de 𝑳𝒖𝒊𝒔 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝑭𝒖𝒆𝒏𝒕𝒆, mejor entrenador masculino del 2026. #ballondor #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/J5Wec1t6jm — Movistar Plus Deportes (@MPlusDeportes) October 26, 2026

Asimismo, Luis de la Fuente hizo hincapié en la labor desarrollada por el equipo de profesionales que colabora con él en el día a día de la Selección, asegurando: «Con todo el respeto, tengo el mejor cuerpo técnico del mundo». Por último, el preparador concluyó su turno de palabra expresando su gratitud hacia la cúpula directiva de la Real Federación Española de Fútbol por haberle brindado «confianza, tranquilidad y seguridad» para desempeñar sus funciones al frente de la gestión deportiva del equipo nacional.