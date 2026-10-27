El guardameta del Athletic Club y de la selección española de fútbol, Unai Simón, ha sido galardonado en Londres con el Trofeo Yashin 2026, distinción que le acredita oficialmente como el mejor portero del mundo.

El alavés culmina de este modo una trayectoria de constante progresión tras sostener desde la portería el mayor logro de su carrera deportiva: la conquista del segundo Mundial de la historia del combinado nacional. Bajo las órdenes del seleccionador Luis de la Fuente, el arquero se convirtió en una pieza indispensable de la estructura defensiva de España, ratificando su extraordinario momento de forma en la gala del Balón de Oro tras firmar un torneo histórico en el que únicamente encajó un gol en ocho encuentros disputados.

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El camino hacia la cima: un Mundial decisivo y números para la historia

La consecución del Trofeo Yashin responde directamente al desempeño mostrado por Unai Simón a lo largo de la cita mundialista, donde fue distinguido además con el Guante de Oro al mejor guardameta del torneo. La selección española basó su éxito en el talento para dominar con el balón, la efectividad ofensiva y una solidez atrás en la que el portero alavés ofreció garantías absolutas en los momentos determinantes. Su balance en el campeonato fue categórico, encajando un único tanto en ocho partidos. Únicamente el combinado de Bélgica logró batir la portería del alavés durante la disputa de la competición.

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La exigencia de ocupar la portería del equipo nacional requirió por parte del guardameta una elevada concentración para intervenir tras largos periodos sin trabajo directo, capacidad de anticipación a la espalda de la zaga y serenidad para responder bajo máxima presión. A ello se sumó su aportación en el inicio de la construcción del juego, cumpliendo con las peticiones de Luis de la Fuente para asumir la salida del balón y ofrecer soluciones desde la propia área ante la presión rival. El respaldo del seleccionador encontró su refrendo definitivo en la gran final frente a Argentina, donde Unai Simón volvió a dejar la portería a cero en el triunfo por 1-0 que otorgó a España la segunda Copa del Mundo de su historia.

De escoltar el galardón en 2024 al reconocimiento del trabajo de Lezama

El triunfo en la gala de Londres supone el paso definitivo en la carrera del guardameta tras quedarse a las puertas del galardón en ediciones anteriores. En la entrega de 2024, el futbolista alavés finalizó en segunda posición por detrás del argentino Emiliano Martínez. Dos años después, el peso decisivo de su actuación en la cita mundialista le ha permitido dar el salto al primer escalón del fútbol internacional, situando su nombre en el palmarés del histórico trofeo.

Asimismo, la obtención de este premio individual sirve para proyectar internacionalmente el trabajo desarrollado en la cantera de Lezama. Unai Simón ha crecido en la estructura del Athletic Club hasta consolidarse como una referencia bajo los palos del conjunto bilbaíno y del combinado estatal. La velada en tierras británicas premia esa trayectoria de exigencia y confirma al arquero español en la élite del fútbol mundial después de liderar a España hacia la conquista de la Copa del Mundo.