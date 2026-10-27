Varias corporaciones empresariales chinas han anunciado la ruptura inmediata de sus vínculos de patrocinio con el futbolista del Real Madrid Kylian Mbappé.

Las decisiones se han hecho públicas este martes después de que el atacante francés reconociera que se ríe con los ‘memes’ en los que se le compara con el histórico dirigente Mao Zedong. Como consecuencia directa de estas manifestaciones, la corporación pública China Media Group ha suspendido las retransmisiones televisivas de los partidos de LaLiga y ha procedido a la retirada de todos los soportes publicitarios en los que figura la estrella gala.

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El cese masivo de patrocinios empresariales y la persecución de la sátira política en el país asiático

Las corporaciones agroalimentarias y de consumo del país asiático han reaccionado de forma contundente ante las palabras del delantero. La compañía Dongpeng Beverage Group, a través de sus perfiles corporativos y de su marca de bebidas Bu Shui La en la red social Weibo, ha confirmado el fin de su vinculación comercial aduciendo una «tolerancia cero ante comportamientos que hieran los sentimientos nacionales». A esta medida se han sumado los grupos lácteos Mengniu y Milkground, que han comunicado igualmente el cese de la cooperación comercial y su rechazo a cualquier acto que menoscabe la sensibilidad del pueblo chino. Las campañas de Bu Shui La con la imagen de Mbappé contaban con una destacada presencia en marquesinas, autobuses y ascensores de las principales urbes chinas, especialmente tras el Mundial de la FIFA de 2026. Por su parte, Mengniu es un patrocinador relevante en el ámbito deportivo internacional con alianzas en el Comité Olímpico Internacional, la Copa del Mundo y acuerdos con Lionel Messi.

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La repercusión del caso ha alcanzado al ámbito de las emisiones televisivas estatales. Desde la pasada noche, China Media Group ha decretado la suspensión indefinida de los partidos de LaLiga y ha ordenado la retirada de toda la publicidad que contaba con la figura del atacante madridista. En la legislación de China, la elaboración o difusión de sátiras sobre antiguos líderes y personalidades vinculadas al Partido Comunista Chino (PCCh) está perseguida penalmente bajo la tipificación del delito de «difamación de héroes y mártires».

Los antecedentes de tensión diplomática y comercial entre el Real Madrid y el mercado chino

La controversia generada por Kylian Mbappé se suma a una serie de episodios conflictivos registrados entre el Real Madrid y la audiencia del país asiático en fechas recientes. En febrero del año pasado, la entidad madrileña tuvo que difundir una nota en la red social Weibo en la que el defensa Dean Huijsen pedía disculpas tras republicar en Instagram un contenido calificado de racista por los usuarios chinos. El futbolista había compartido una fotografía acompañada de comentarios ofensivos sobre la forma de los ojos de las personas asiáticas, lo que llevó al club a publicar un comunicado en chino donde el jugador afirmaba que su acción fue «totalmente involuntaria» y lamento el malestar. Dicha disculpa no aplacó las críticas de los aficionados locales, que exigieron una declaración mediante vídeo o en plataformas internacionales.

Asimismo, durante el año 2024 se produjo otro incidente de gravedad antes de la final de la Champions League disputada entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. En aquella ocasión, un hincha madridista entonó un cántico considerado vulgar e «insultante hacia China» por la propia Embajada de China en España. Tras las protestas de la legación diplomática, el Real Madrid trasladó su condena a cualquier manifestación de carácter racista o xenófobo, calificando lo sucedido como un «incidente aislado» que no reflejaba los valores de la institución y reiterando su respeto hacia los seguidores chinos.