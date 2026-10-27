Harry Kane y Alexia Putellas se coronaron este lunes en Londres como los mejores futbolistas del mundo tras firmar una brillante temporada 2025/2026.

La gala del Balón de Oro 2026, que comenzó con casi una hora de retraso a causa de los atascos registrados en la capital británica, dejó una cosecha histórica para el fútbol español al adjudicarse ocho de los 13 galardones entregados en el London Palladium. En el apartado masculino, el delantero del Bayern de Múnich levantó el trofeo por encima del francés Kylian Mbappé y del español Lamine Yamal, quien se adjudicó el premio al mejor futbolista joven, mientras que el atacante del Real Madrid concluyó la velada sin conseguir ningún reconocimiento individual.

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Harry Kane hace historia para el fútbol británico y supera a Mbappé y Lamine Yamal en las votaciones

La conquista del Balón de Oro 2026 por parte de Harry Kane culmina una campaña en la que el atacante del Bayern de Múnich firmó la segunda cifra goleadora más alta de la historia del fútbol tras registrar 73 tantos y proclamarse campeón del Triplete alemán. Con este logro en el London Palladium, el ariete se convirtió en el primer futbolista británico en obtener el Balón de Oro desde que lo consiguiera Michael Owen en el año 2001. El triunfo del jugador inglés se produjo en una de las ediciones más disputadas del galardón, superando las aspiraciones de sus principales perseguidores en las votaciones.

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Kylian Mbappé y Lamine Yamal, quienes habían realizado campaña mediante entrevistas recientes para sumar apoyos de última hora, finalizaron en la segunda y tercera posición de la clasificación, respectivamente. La estrella del Real Madrid ocupó el segundo escalón tras finalizar el curso como máximo goleador de LaLiga, la Champions League y el Mundial, aunque sin haber conquistado ningún título colectivo. Por su parte, la perla del F.C. Barcelona concluyó en el tercer lugar tras proclamarse campeón del mundo con la selección española, completando un rendimiento discreto en el apartado estadístico y en las citas de mayor exigencia. El cuadro de honor de la votación situó a Rodri Hernández en la cuarta plaza, a Leo Messi cerrando el top-5 y a Fabián Ruiz en la décima posición —por detrás de Kvaratskhelia, Dembélé, Haaland y Olise— a pesar de haber sido el futbolista con mayor número de títulos logrados en la temporada.

Alexia Putellas logra su tercer galardón y el fútbol español domina la nómina de premios en Londres

En la categoría femenina, Alexia Putellas fue reconocida con el Balón de Oro tras completar un curso en el que lideró al F.C. Barcelona en la consecución de todos los títulos en disputa, antes de poner fin a su etapa en el club azulgrana para iniciar una nueva fase profesional en las filas del London City Lionesses. La jugadora de Mollet del Vallès alzó su tercer Balón de Oro tras los obtenidos en 2021 y 2022, dando continuidad a la hegemonía del fútbol femenino español al suceder en el palmarés a Aitana Bonmatí, vencedora en 2023, 2024 y 2025 y ausente en la lista de nominadas debido a una grave lesión que la apartó del terreno de juego durante gran parte de la temporada.

La nómina de distinciones de la gala ratificó el protagonismo de los jóvenes talentos y de las instituciones del fútbol internacional. Lamine Yamal logró por tercer año consecutivo el premio al talento joven masculino —denominado hasta esta edición como Trofeo Kopa—, expresando tras recibir el galardón de manos de Shevchenko que «Cubarsí se lo merece, ojalá se lo hubiera llevado él». El reconocimiento al talento joven femenino recayó por segundo año consecutivo en Vicky López, quien dedicó el triunfo a sus compañeras de club y selección y a su familia, sumándose a la elección del F.C. Barcelona femenino como club del año y del PSG como mejor club masculino tras conquistar la Champions, Ligue 1, Copa Intercontinental y las Supercopas de Francia y de Europa. Finalmente, Bukayo Saka fue galardonado con el Premio Sócrates por su compromiso social, mientras que Charlyn Corral y el propio Harry Kane fueron distinguidos como los mejores delanteros del mundo.