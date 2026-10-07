La Guardia Civil intercepta una embarcación en Benzú con 17 ocupantes, entre los que se encontraban tres mujeres, una menor y seis personas procedentes de los campamentos de la ciudad autónoma.

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CEUTA — La investigación sobre los negocios clandestinos tras las rutas marítimas en el Estrecho de Gibraltar ha sumado un nuevo episodio tras la interceptación, por parte de la Guardia Civil, de una embarcación rápida que partió de la costa de Ceuta con destino a la Península. Según fuentes del instituto armado, varios de los inmigrantes interceptados confesaron haber pagado sumas de hasta 8.000 euros por plaza para poder realizar la travesía.

La operación se desarrolló durante la madrugada del domingo al lunes en las inmediaciones de la zona costera de Benzú, un área próxima a la frontera con Marruecos. A bordo de la lancha viajaban 17 personas: 14 varones y tres mujeres, una de ellas menor de edad. Los agentes procedieron a la detención del patrón de la embarcación, una persona con antecedentes previos que ha quedado a disposición judicial imputado por 17 delitos contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, con el agravante de la presencia de la menor.

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Vínculo con los recursos de acogida en la ciudad

Tras ser trasladados a las dependencias de la Policía Nacional para la realización de las correspondientes diligencias y filiaciones, los 17 pasajeros quedaron en libertad con citación judicial, siendo varios de ellos requeridos para colaborar como testigos en la causa incoada contra el patrón.

Durante las actuaciones se constató además que seis de los ocupantes portaban las pulseras identificativas asignadas en los campamentos de acogida temporal de Ceuta. El hallazgo evidencia la existencia de redes de tráfico que captan a personas ya asentadas en los dispositivos institucionales de la ciudad autónoma, ofreciéndoles traslados irregulares por vía marítima hacia Andalucía a cambio de elevadas sumas de dinero.