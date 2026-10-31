El Lens – Como se juega el miércoles 4 de noviembre a las 21:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

Partido: Lens – Como

Lens – Como Competición: Champions League, jornada 4

Champions League, jornada 4 Fecha: miércoles 4 de noviembre

miércoles 4 de noviembre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Stade Bollaert-Delelis (Lens)

El Stade Bollaert-Delelis acogerá el encuentro de la jornada 4 de la Champions League entre el Lens y el Como. El equipo local, actualmente en la 27ª posición con 3 puntos tras 3 partidos, ha anotado 3 goles y ha recibido 7, con un balance reciente de 1 victoria y 2 derrotas. Por su parte, el Como ocupa la 9ª posición con 6 puntos, habiendo marcado 10 goles y encajado 5, y llega al partido con 2 victorias y 1 derrota en sus últimos 3 encuentros. Será un duelo importante para ambos equipos en la competición europea.

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Así llegan los equipos

Lens: 27º con 3 puntos en 3 partidos (3 goles a favor y 7 en contra); en sus últimos 3 partidos: 1 victoria, 0 empates y 2 derrotas (resultados: D-D-V)

Como: 9º con 6 puntos en 3 partidos (10 goles a favor y 5 en contra); en sus últimos 3 partidos: 2 victorias, 0 empates y 1 derrota (resultados: V-D-V)

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