El conjunto cántabro recibe al equipo blanco este domingo 1 de noviembre a las 16:15 horas en El Sardinero en el encuentro correspondiente a la undécima jornada del campeonato nacional

El Racing de Santander y el Real Madrid miden sus fuerzas este próximo domingo, 1 de noviembre, en el marco de la undécima jornada de LaLiga. El duelo entre la escuadra cantábrica y el club madrileño tendrá lugar sobre el césped del estadio El Sardinero a partir de las 16:15 horas (horario peninsular español). El choque concentra la atención de los aficionados al fútbol de cara a la sesión dominical de la competición doméstica, ofreciendo distintas alternativas de retransmisión tanto para la audiencia televisiva como para los espectadores que opten por el seguimiento en directo a través de plataformas en línea.

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Horario y fecha del partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid

El compromiso liguero que enfrenta al Racing de Santander y al Real Madrid ha quedado fijado dentro del calendario oficial para el domingo 1 de noviembre. El balón echará a rodar a las 16:15 horas en la capital cántabra, momento en el que dará comienzo la disputa de los puntos correspondientes a la fecha 11 del torneo nacional.

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El escenario del choque será el estadio El Sardinero, recinto que albergará la visita del conjunto blanco en el turno de la tarde dominical.

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Dónde ver en televisión y en directo online el encuentro de LaLiga

Para aquellos espectadores que busquen seguir el desarrollo del partido en directo en España, la emisión del choque del estadio El Sardinero estará disponible en televisión y en plataformas digitales a través de los operadores que cuentan con los derechos del campeonato.

El partido entre el Racing de Santander y el Real Madrid se podrá ver por televisión y en directo online en streaming a través de las ofertas de DAZN y Orange TV, canales que ofrecerán la cobertura completa del enfrentamiento correspondiente a la jornada 11 de LaLiga.