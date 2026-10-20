El conjunto groguet visita este martes el estadio de Anfield a las 21:00h para medirse al Liverpool en la tercera jornada de la fase de liga, un duelo marcado por el enfrentamiento técnico entre Íñigo Pérez y Andoni Iraola

El Villarreal afronta un compromiso de máxima exigencia en su recorrido europeo al visitar el estadio de Anfield para enfrentarse al Liverpool. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la Champions League, se presenta como uno de los atractivos principales de la fecha debido al duelo estratégico que se vivirá en los banquillos entre dos técnicos españoles como Íñigo Pérez y Andoni Iraola. El conjunto castellonense buscará sumar un resultado positivo en territorio británico tras cosechar resultados dispares en las dos primeras entregas del torneo continental, donde cayeron ante el Borussia Dortmund y lograron imponerse al Nápoles, mientras que los reds aspiran a mantener su pleno de victorias en la parte alta de la clasificación.

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Horario y dónde ver por televisión el Liverpool – Villarreal

El partido entre el Liverpool y el Villarreal se disputa este martes 20 de octubre de 2026. Siguiendo el horario habitual establecido por la UEFA para los encuentros de la máxima competición continental, el enfrentamiento dará comienzo a las 21:00 hora.

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En cuanto a los derechos de retransmisión televisiva en España, el operador que ostenta la exclusividad para emitir los encuentros de la Champions League es Movistar+. De este modo, los aficionados que deseen seguir el encuentro en directo podrán hacerlo a través del canal especializado Movistar Liga de Campeones 3, así como en las plataformas asociadas que dispongan de este paquete de contenidos, disfrutando de una cobertura completa de todo lo que acontezca sobre el césped de Anfield.

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Un escenario histórico y arbitraje polaco para la tercera jornada

El escenario del encuentro será el emblemático estadio de Anfield, un recinto inaugurado en 1884 con capacidad para más de 61.000 espectadores y reconocido internacionalmente por la atmósfera singular que genera su afición al entonar el tradicional You’ll never walk alone.

Para arbitrar este exigente duelo de la tercera jornada de la fase de liga, la UEFA ha designado al colegiado polaco Szymon Marciniak, quien estará auxiliado desde la sala de videoarbitraje (VAR) por su compatriota Piotr Lasyk, encargado de revisar las acciones dudosas y asistir al colegiado principal mediante el monitor situado en la banda del estadio inglés.