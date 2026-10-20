El conjunto rojiblanco se desplaza a Alemania para medirse al Stuttgart con el objetivo de sumar una victoria clave en la máxima competición continental, un encuentro programado para las 21:00 horas y retransmitido en directo por Movistar+

El Atlético de Madrid afronta un nuevo compromiso de máxima exigencia en el panorama europeo con su desplazamiento a territorio alemán para enfrentarse al Stuttgart. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, llega en un momento de buen rendimiento deportivo para los pupilos dirigidos por el Cholo Simeone, quienes arriban a este duelo tras imponerse al Espanyol en la competición doméstica. Con un balance inicial de una victoria y una derrota en el torneo continental, el equipo madrileño tiene la premisa de sumar un triunfo para aspirar a situarse en los puestos de acceso directo al selecto grupo de los ocho primeros clasificados de la liguilla.

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Horario y fecha del encuentro en el Mercedes-Benz Arena

El partido entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid se disputa este martes 20 de octubre de 2026. Ateniéndose a la programación establecida por la UEFA para la jornada, el balón echará a rodar sobre el césped del Mercedes-Benz Arena de forma puntual a las 21:00 horas .

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El conjunto colchonero se mide a un rival alemán que ha firmado un arranque de competición muy sólido, tras lograr superar previamente al Viking y al Slovan de Bratislava, resultados que le sitúan en la zona alta de la tabla clasificatoria. Por su parte, los madrileños buscarán hacer valer su buen momento de forma para doblegar a los germanos a domicilio.

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Dónde ver en directo el partido por televisión y streaming

En relación con los derechos de retransmisión televisiva en España, la compañía Movistar+ mantiene la exclusividad para emitir de forma íntegra todos los encuentros correspondientes a las competiciones continentales de la UEFA. Debido a esta condición contractual, el enfrentamiento entre el Stuttgart y el Atlético de Madrid no se retransmitirá en abierto ni de forma gratuita en televisión.

Los espectadores que dispongan del servicio y cuenten con la contratación del paquete correspondiente podrán seguir el choque en directo por televisión a través del canal especializado Movistar Liga de Campeones 2. Asimismo, la plataforma ofrece la alternativa de visualizar el encuentro en streaming y en vivo online mediante la descarga de su aplicación oficial en dispositivos compatibles, tales como teléfonos móviles, tabletas o televisores inteligentes (smart TV).