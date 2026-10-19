El Real Oviedo ganó en el campo del AD Ceuta el domingo 18 de octubre en la jornada 10 de Segunda División. El gol del AD Ceuta lo marcó Alejandro Camacho Ramírez (83′).
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Lee la crónica del AD Ceuta-Real Oviedo en El Periódico de Ceuta.
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En los 11 partidos se han marcado 30 goles, con 4 victorias locales, 5 victorias a domicilio y 2 empates.
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Resultados de la jornada 10 de Segunda División
|Fecha
|Partido
|Resultado
|vie. 16/10
|Leganés-Córdoba
|0-1
|sáb. 17/10
|Real Sociedad B-Almería
|2-4
|sáb. 17/10
|Eibar-Mallorca
|1-1
|sáb. 17/10
|Sporting de Gijón-Albacete
|2-1
|sáb. 17/10
|Las Palmas-Castellón
|0-3
|dom. 18/10
|AD Ceuta-Real Oviedo
|1-2
|dom. 18/10
|Granada-Cádiz
|2-0
|dom. 18/10
|Girona-Andorra
|2-0
|dom. 18/10
|Real Valladolid-Eldense
|2-3
|dom. 18/10
|Burgos-Sabadell
|1-0
|lun. 19/10
|Celta Fortuna-Tenerife
|1-1
Con estos 11 resultados la jornada 10 queda completa.
Goles, tarjetas y expulsiones
- Leganés-Córdoba. Goles del Córdoba: Eder Garcia (83′). Amarillas: 3 del Leganés y 2 del Córdoba. Expulsado: Álvaro Morata (Leganés, 90+1′).
- Real Sociedad B-Almería. Goles de la Real Sociedad B: Lander Astiazarán (58′), Arkaitz Mariezkurrena (90+5′); del Almería: Brian Cipenga (23′), Miguel De La Fuente (38′), Sergio Arribas Calvo (54′ de penalti), Inaki Ruperez (90+6′ en propia puerta). Amarillas: 2 de la Real Sociedad B y 1 del Almería.
- Eibar-Mallorca. Goles del Eibar: Iván Gil (90+4′ de penalti); del Mallorca: Adrian Fuentes (52′). Amarillas: 1 del Eibar y 4 del Mallorca. Expulsado: John Donald (Mallorca, 81′). Penalti fallado: Javier Martón Ansó (Eibar, 84′).
- Sporting de Gijón-Albacete. Goles del Sporting de Gijón: Alejo Sarco (17′), César Gelabert (90+5′); del Albacete: Jesús Vallejo (86′). Amarillas: 4 del Sporting de Gijón y 2 del Albacete.
- Las Palmas-Castellón. Goles del Castellón: Israel Suero Fernández (18′), Agustín Sienra (22′), Pablo Santiago (54′). Amarillas: 7 de Las Palmas y 1 del Castellón.
- AD Ceuta-Real Oviedo. Goles del AD Ceuta: Alejandro Camacho Ramírez (83′); del Real Oviedo: Samuel Rodríguez de la Riva (23′), Carlos Dominguez (61′). Amarillas: 5 del AD Ceuta y 3 del Real Oviedo.
- Granada-Cádiz. Goles del Granada: Gerard Gumbau (50′), Jorge Pascual (67′). Amarillas: 1 del Granada y 2 del Cádiz.
- Girona-Andorra. Goles del Girona: Bryan Gil (5′), Vladyslav Vanat (31′). Amarillas: 2 del Girona y 2 del Andorra.
- Real Valladolid-Eldense. Goles del Real Valladolid: Adrian Arnu (23′), Victor Barbera (83′); del Eldense: Jorge Rastrojo (41′), Aingeru Olabarrieta (45+1′), Mariano Emilio Carmona Cerezo (90+5′). Amarillas: 3 del Real Valladolid y 4 del Eldense. Expulsado: Víctor Fernández (Real Valladolid, 72′).
- Burgos-Sabadell. Goles del Burgos: Curro (63′ de penalti). Amarillas: 3 del Burgos y 1 del Sabadell.
- Celta Fortuna-Tenerife. Goles del Celta Fortuna: Alvaro·Marin Sesma (28′); del Tenerife: Nacho Gil (50′). Amarillas: 3 del Celta Fortuna y 2 del Tenerife.
Clasificación y próxima jornada
La clasificación de Segunda División está en la web oficial de LaLiga. La jornada 11 se juega del viernes 23 al lunes 26 de octubre; los horarios de todos los partidos están en el calendario oficial de LaLiga. El próximo partido del AD Ceuta: Cádiz CF-AD Ceuta FC, el domingo 25 de octubre a las 16:15.
Fuente: resultados oficiales de LaLiga en laliga.com; goles y tarjetas, API-Football.