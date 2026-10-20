El FC Barcelona visita este martes el Parque de los Príncipes para medirse al Paris Saint-Germain en la tercera jornada de la fase de liga de la máxima competición continental, en un encuentro de máxima exigencia frente al vigente campeón del torneo europeo dirigido por Luis Enrique

El FC Barcelona afronta este martes uno de los compromisos más exigentes del calendario europeo al rendir visita al Paris Saint-Germain en el estadio Parque de los Príncipes. El encuentro, correspondiente a la tercera jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, enfrenta al conjunto azulgrana —actualmente considerado uno de los equipos más en forma del continente bajo la dirección técnica de Hansi Flick— con el vigente campeón de las dos últimas ediciones del torneo, entrenado por el técnico español Luis Enrique. El cuadro barcelonés llega a esta cita con un pleno de victorias en la presente temporada, tanto en la competición doméstica como en el ámbito continental, lo que supone su primera gran prueba de fuego ante el conjunto parisino en el escenario europeo.

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Horario y fecha del encuentro en el Parque de los Príncipes

El partido entre el Paris Saint-Germain y el FC Barcelona está programado para disputarse este martes 20 de octubre de 2026. Siguiendo la normativa establecida por la UEFA para los encuentros de la fase de liga de la máxima competición continental, el balón echará a rodar sobre el césped del Parque de los Príncipes a partir de las 21:00 horas.

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El conjunto azulgrana se desplaza a la capital francesa con el objetivo de mantener su impecable racha de resultados, aunque enfrente tendrá al dominador de las dos ediciones anteriores del campeonato continental, en un duelo que acapara la atención de los aficionados al fútbol europeo en esta tercera jornada de la fase de liga.

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Dónde ver en directo el partido por televisión y streaming

En cuanto a los derechos de retransmisión televisiva en España, el operador Movistar+ es la compañía que adquirió la exclusividad para emitir todos los partidos correspondientes a las tres competiciones continentales de la UEFA. Debido a esta exclusividad en los derechos de emisión, el encuentro entre el PSG y el FC Barcelona no se podrá ver gratis ni en abierto por televisión.

Los espectadores que dispongan de suscripción y tengan contratado el paquete de fútbol europeo podrán seguir el choque en directo por televisión a través del canal especializado Movistar Liga de Campeones. Asimismo, la retransmisión se podrá seguir en vivo online y mediante streaming descargando la aplicación oficial del operador en dispositivos compatibles como teléfonos móviles, tabletas o televisores inteligentes (smart TV).