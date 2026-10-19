El Granada – Valladolid se juega el viernes 23 de octubre a las 20:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en LaLiga TV Hypermotion. El día del partido podrás seguirlo en directo en esta misma página.

Partido: Granada – Valladolid

Granada – Valladolid Competición: LaLiga Hypermotion, jornada 11

LaLiga Hypermotion, jornada 11 Fecha: viernes 23 de octubre

viernes 23 de octubre Hora: 20:30 (hora peninsular)

20:30 (hora peninsular) Canal de TV: LaLiga TV Hypermotion

El partido entre Granada y Valladolid, correspondiente a la jornada 11 de LaLiga Hypermotion, enfrenta a dos equipos con trayectorias diferentes en las últimas jornadas. El Granada ocupa la 7ª posición con 17 puntos tras 10 partidos, habiendo anotado 16 goles y recibido 13. En sus últimos cinco encuentros, el equipo andaluz ha logrado 3 victorias y 2 derrotas. Por su parte, el Valladolid se sitúa en la 12ª posición con 12 puntos, con un balance de 15 goles a favor y 14 en contra. En sus últimos cinco partidos, el equipo pucelano ha conseguido 2 victorias, 2 empates y 1 derrota.

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Así llegan los equipos

Granada: 7º con 17 puntos en 10 partidos (16 goles a favor y 13 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-V-V-D-D)

Valladolid: 12º con 12 puntos en 10 partidos (15 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 2 victorias, 2 empates y 1 derrota (resultados: D-V-E-V-E)

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