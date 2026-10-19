El Alavés – Málaga se juega el viernes 23 de octubre a las 21:00 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN LaLiga.

Partido: Alavés – Málaga

Alavés – Málaga Competición: LaLiga, jornada 10

LaLiga, jornada 10 Fecha: viernes 23 de octubre

viernes 23 de octubre Hora: 21:00 (hora peninsular)

21:00 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN LaLiga

DAZN LaLiga Estadio: Estadio Mendizorrotza (Vitoria-Gasteiz)

El Alavés recibe al Málaga en el Estadio Mendizorrotza en el marco de la jornada 10 de LaLiga. El equipo local se encuentra en la 7ª posición con 11 puntos tras 9 partidos, habiendo anotado 13 goles y recibido 10. Sin embargo, su rendimiento reciente ha sido preocupante, con 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas en sus últimos 5 encuentros. Por su parte, el Málaga ocupa la última posición, 20º, con 4 puntos, 6 goles a favor y 18 en contra, y también llega con una racha negativa de 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas en sus últimos 5 partidos.

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Así llegan los equipos

Alavés: 7º con 11 puntos en 9 partidos (13 goles a favor y 10 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: D-D-E-D-D)

Málaga: 20º con 4 puntos en 9 partidos (6 goles a favor y 18 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 2 empates y 3 derrotas (resultados: D-E-D-D-E)

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