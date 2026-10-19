El Atletico Madrid W – Valencia W se juega el viernes 23 de octubre a las 19:30 (hora peninsular) y se podrá ver por televisión en DAZN.

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Partido: Atletico Madrid W – Valencia W

Atletico Madrid W – Valencia W Competición: Liga F, jornada 8

Liga F, jornada 8 Fecha: viernes 23 de octubre

viernes 23 de octubre Hora: 19:30 (hora peninsular)

19:30 (hora peninsular) Canal de TV: DAZN

DAZN Estadio: Centro Deportivo Alcala de Henares (Madrid)

El Atlético de Madrid femenino se enfrenta al Valencia femenino en la jornada 8 de la Liga F, en un encuentro que se disputará en el Centro Deportivo Alcalá de Henares. Las locales, situadas en la 5ª posición con 12 puntos tras 7 partidos, llegan con un balance de 3 victorias y 2 derrotas en sus últimos encuentros. Por su parte, el Valencia, que ocupa la 16ª posición sin haber sumado ningún punto en 7 partidos, busca revertir su situación tras encadenar 5 derrotas consecutivas. Este partido se presenta como una oportunidad crucial para ambos equipos en la competición.

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Así llegan los equipos

Atletico Madrid W: 5º con 12 puntos en 7 partidos (14 goles a favor y 11 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 0 empates y 2 derrotas (resultados: V-V-D-V-D)

Valencia W: 16º con 0 puntos en 7 partidos (4 goles a favor y 14 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 0 empates y 5 derrotas (resultados: D-D-D-D-D)

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