Consulte los números premiados en los sorteos de la ONCE de este lunes. Compruebe si su cupón ha sido agraciado con el premio a la ‘Paga’ o si su combinación del Super ONCE resulta ganadora.

La ONCE ha celebrado este lunes, 2 de marzo de 2026, sus sorteos diarios habituales. Los participantes ya pueden comprobar sus números para verificar si han sido agraciados en el Cupón diario o en el Super ONCE, dos de las modalidades de juego con mayor seguimiento en España.

Cupón diario de la ONCE

El número premiado en el sorteo del Cupón diario de hoy es el 98741, mientras que la serie agraciada corresponde a la 042. Este sorteo, cuya historia se remonta al 8 de mayo de 1939, permite a los acertantes optar al premio de la ‘Paga’, una retribución de 36.000 euros al año durante 25 años que se adjudica a aquel participante que coincida tanto en el número de cinco cifras como en la serie.

Cabe recordar que el Cupón diario es el sorteo más longevo de la organización. Mientras que de lunes a jueves se mantiene esta modalidad clásica, la ONCE ofrece sorteos especiales con premios de mayor cuantía durante los fines de semana, como el ‘Cuponazo’ los viernes o el ‘Sueldazo’ durante los sábados y domingos.

Resultados del Super ONCE

Por su parte, el Super ONCE ha extraído su combinación ganadora de 20 números, extraídos de una matriz de 80. Los números premiados en esta jornada de lunes son los siguientes:

04, 07, 09, 12, 14, 18, 22, 23, 34, 35, 39, 42, 46, 47, 61, 68, 73, 75, 77 y 80.

La mecánica del Super ONCE, que se celebra diariamente a las 21:15 horas, requiere que el jugador seleccione entre 5 y 11 números de la matriz principal. El resultado final determina los premios en función de la cantidad de números acertados y el tipo de apuesta realizada (existen siete categorías de apuestas según el número de cifras elegidas).

Se advierte a los usuarios que estos resultados, publicados a partir de las 21:45 horas, tienen carácter informativo. La única lista oficial válida es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado, por lo que la organización no se responsabiliza de los errores u omisiones que pudieran existir en esta comunicación.