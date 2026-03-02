Consulte la combinación ganadora del sorteo de la Bonoloto de esta noche. Compruebe sus números para verificar si ha sido agraciado en el sorteo de Loterías y Apuestas del Estado.

La Sociedad Estatal de Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado hoy, lunes 2 de marzo de 2026, el sorteo diario de la Bonoloto. Los participantes ya pueden comprobar si su apuesta ha resultado premiada en esta jornada.

La combinación ganadora, por orden de aparición, ha sido la formada por los siguientes números: 03, 12, 15, 38, 42 y 44.

Además de los seis números principales, el sorteo ha determinado los siguientes resultados complementarios y de reintegro:

• Número complementario: 49

• Reintegro: 5

Funcionamiento de la Bonoloto

La Bonoloto es uno de los sorteos más populares en España debido a su frecuencia diaria y su sencillez. Para participar, el apostante debe elegir seis números de una tabla compuesta por cifras del 1 al 49.

El objetivo es acertar la mayor cantidad posible de números de la combinación ganadora extraída del bombo. Los premios se distribuyen en diferentes categorías, desde el reintegro —que permite recuperar el importe de la apuesta— hasta el premio de primera categoría, para aquellos jugadores que logren acertar los seis números sorteados.

Se recuerda a los participantes que esta información es de carácter informativo. La única relación oficial y válida de resultados y premios es la proporcionada por Loterías y Apuestas del Estado, por lo que la entidad no se hace responsable de posibles errores u omisiones en la difusión de estos datos.