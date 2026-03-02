Consulte la combinación ganadora del sorteo de la 6/49 de este lunes. Compruebe sus números para verificar si ha sido agraciado con alguno de los premios de la Lotería de Catalunya.

La Lotería de Catalunya ha celebrado hoy, lunes 2 de marzo de 2026, una nueva edición del sorteo de la 6/49. Este juego, que cuenta con una gran tradición entre los apostantes, se articula a través de un sistema de extracciones que determina tanto la combinación principal como los números adicionales que pueden incrementar las cuantías de los premios.

La combinación ganadora del sorteo de esta noche es la formada por los números: 02, 14, 23, 30, 34 y 42. Por su parte, la bola correspondiente al número complementario ha sido la 20. En lo relativo a los sorteos adicionales, el número Plus ha resultado ser el 132771, mientras que el número del reintegro ha sido el 8.

Mecánica del sorteo 6/49

El funcionamiento de la 6/49 se basa en la elección de seis números por parte del participante, seleccionados de un bloque comprendido entre el 1 y el 49. El precio de la apuesta sencilla se establece en 1 euro, si bien el sistema permite diversas modalidades de juego, tales como apuestas múltiples y diferentes combinaciones.

El sorteo se divide en tres fases diferenciadas:

1. Extracción principal: Se extraen seis números al azar de un bombo con 49 bolas numeradas, seguido de una séptima bola que determina el número complementario.

2. Número Plus: Se realiza una extracción de entre diez bolas (del 0 al 9) para formar el número Plus, que permite al ganador doblar el premio obtenido.

3. Reintegro: Se efectúa un último sorteo idéntico al anterior para determinar la cifra del reintegro, lo que permite a los acertantes recuperar el importe de la apuesta realizada.

La Lotería de Catalunya recuerda que estos resultados se publican a partir de las 21:00 horas. Asimismo, se advierte que esta información es de carácter orientativo y que la única relación oficial y válida de premios es la facilitada por Loterías y Apuestas del Estado. La entidad no se hace responsable de posibles errores u omisiones que pudieran producirse en la difusión de estos datos.