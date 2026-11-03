Los secretarios generales de CCOO y UGT, Unai Sordo y Pepe Álvarez, han rechazado de forma categórica la petición formulada por el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, para suspender la huelga general por el acceso a la vivienda convocada para el próximo 11 de noviembre. El candidato popular había emplazado a las organizaciones sindicales a reconsiderar los paros tras el trágico accidente ferroviario de Urda, en Toledo, argumentando que mantener la movilización en el contexto de duelo nacional representaría un grave error táctico e institucional.

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Durante un desayuno informativo organizado por Europa Press, Feijóo reprochó a los sindicatos el mantenimiento de la cita de protesta, advirtiendo de que la convocatoria genera un problema reputacional para las centrales tras ocho años sin huelgas generales durante el mandato de Pedro Sánchez. Sin embargo, las direcciones sindicales han rechazado que la movilización esté dirigida contra la oposición parlamentaria, sosteniendo que la catástrofe ferroviaria evidencia con mayor crudeza la necesidad de defender la inversión en los servicios públicos e infraestructuras del país.

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Defensa sindical del derecho a la vivienda y refuerzo de las infraestructuras

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, argumentó que la tragedia en las vías no resta legitimidad a las reivindicaciones laborales ni sociales, sino que refuerza la urgencia de exigir presupuestos adecuados para la gestión pública. En sus declaraciones, Sordo precisó que, si bien la protesta no se plantea de forma explícita contra los partidos de la oposición, el bloqueo legislativo impulsado por el Partido Popular al rechazar decretos clave sobre regulación del alquiler sitúa a la formación en el foco de las demandas de la ciudadanía.

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Por su parte, el máximo responsable de UGT, Pepe Álvarez, tildó de desafortunadas las valoraciones del líder de la oposición y ratificó el mantenimiento estricto del calendario de movilizaciones en todo el territorio nacional. Álvarez enfatizó que los motivos centrales de la convocatoria —la vivienda asequible y la recuperación de la capacidad adquisitiva de los salarios— permanecen inalterados, situando la mejora de las redes de transporte como un argumento adicional para secundar los paros del 11-N.

Reacción de los colectivos sociales y tensión en el tramo final del 29-N

A la negativa de las centrales mayoritarias se ha sumado la firme postura del Sindicato de Inquilinas, organización promotora de las protestas en la calle, que ha arremetido contra la dirigencia del PP tras el desalojo policial de la acampada instalada en la Puerta del Sol de Madrid. El colectivo ha remarcado a través de sus canales oficiales que la disolución de los campamentos urbanos o la anulación de las huelgas no resuelven la emergencia habitacional que atraviesan miles de familias en España.

El choque institucional entre el principal partido de la oposición y los agentes sociales eleva la tensión política en pleno tramo de precampaña para las elecciones generales del 29 de noviembre. La negativa a desconvocar la jornada de huelga sitúa la gestión de las infraestructuras estratégicas y las políticas públicas de vivienda en el centro del debate socioeconómico a pocos días de la cita con las urnas.