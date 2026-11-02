La huelga general por la vivienda y contra el coste de la vida del próximo 11 de noviembre sigue sumando fuerzas. Hasta ahora, 4.342 comités de empresa, secciones sindicales y asambleas de trabajadoras han comunicado su adhesión a la convocatoria, en una demostración de la creciente capacidad de movilización de una huelga que está consiguiendo unir a trabajadoras de sectores, empresas y territorios muy distintos bajo una misma reivindicación: que el salario alcance para vivir y que la riqueza que producimos deje de acabar en manos de rentistas y grandes empresas.

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Las adhesiones se extienden por buena parte de los principales sectores de la economía. En la industria figuran representantes de diversas secciones sindicales y comités de empresa de las plantillas de distintos territorios de SEAT, Volkswagen Navarra, Nissan, CAF, Alstom, Michelin o Siemens Energy; en el transporte y la logística, de Amazon Logistics, Renfe, Sindicato Ferroviario Intersindical, Metro de Madrid y Ferrocarrils Metropolitans de Barcelona; en el comercio y la distribución, de Mercadona, Lidl, Alcampo, Zara, Leroy Merlin o Burger King. A ellas se suman adhesiones en empresas de telecomunicaciones y tecnología como Telefónica e Indra, entidades financieras como BBVA y Santander, cadenas hoteleras como Barceló y Meliá, grandes compañías de servicios como Eulen, Clece y Urbaser, y representantes del sector educativo como STEM o USTEA.

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La huelga general del 11N abre también una vía de adhesión individual para ampliar la participación más allá de las organizaciones sindicales y los centros de trabajo. Con esta iniciativa, las organizaciones convocantes buscan facilitar la incorporación de todas aquellas personas que quieran sumarse a la movilización contra la crisis de la vivienda y el encarecimiento de la vida, independientemente de su situación laboral o de su experiencia previa en la organización de huelgas.

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A través del formulario de adhesión individual, las participantes podrán recibir información sobre cómo ejercer el derecho a huelga en sus centros de trabajo, las movilizaciones y actividades previstas en sus barrios y municipios y las distintas formas de colaborar antes y durante el 11 de noviembre. La iniciativa pretende resolver las dudas que puedan surgir entre trabajadoras de pequeñas empresas, autónomas y personas que todavía no participan en ninguna organización, al tiempo que visibiliza el respaldo social a una convocatoria que aspira a trascender las estructuras sindicales y convertirse en una movilización verdaderamente masiva y popular.

A ocho días del 11N, la organización de la huelga continúa extendiéndose más allá de los centros de trabajo. Los comités territoriales preparan movilizaciones y acciones en barrios y municipios, mientras la huelga de compras en grandes superficies, impulsada por una amplia alianza de organizaciones sociales, ecologistas y de consumo, llama a dejar de comprar en las grandes cadenas y apoyar al comercio de proximidad. También las trabajadoras autónomas están llamadas a sumarse a la jornada mediante el cierre de sus negocios o distintas formas de apoyo a la convocatoria.