Los maquinistas de OUIGO irán a la huelga durante seis jornadas entre octubre, noviembre y diciembre de 2026, una convocatoria que afectará a trenes de alta velocidad con origen y destino en 15 provincias españolas.

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El sindicato ferroviario Semaf ha convocado una huelga para todo el personal de conducción de OUIGO durante los puentes de noviembre y diciembre, con seis jornadas de paros previstos en los próximos meses.

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La movilización está llamada a afectar a cerca de los 100 maquinistas que trabajan en los trenes de la compañía francesa y tendrá impacto en miles de usuarios de la alta velocidad.

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Los paros se desarrollarán durante los días 30 de octubre y 2 de noviembre, con una duración de 24 horas, y también los días 6 y 9 de noviembre, además del 4 y 8 de diciembre de 2026. En estas últimas jornadas se han convocado interrupciones parciales en las franjas de 06:00 a 12:00 horas y de 18:00 a 23:59 horas.

La huelga afectará a conexiones ferroviarias con origen o destino en 15 provincias: Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Alicante, Elche, Zaragoza, Albacete, Cuenca, Valladolid, Segovia, Murcia, Sevilla, Málaga y Córdoba.

Según ha explicado Semaf, la convocatoria responde a lo que considera “reiterados y sistemáticos incumplimientos” por parte de la dirección de OUIGO respecto a las condiciones recogidas en el convenio colectivo de la empresa.

El sindicato denuncia excesos de jornada, turnos que considera abusivos, falta de descansos y problemas relacionados con la compensación de horas extraordinarias. También señala que esta situación afecta a la fatiga de los trabajadores y a la conciliación personal y familiar.

El secretario general de Semaf, Diego Martín Fernández, ha afirmado que la empresa no puede convertir las situaciones excepcionales en habituales y ha reclamado cambios en la organización de los turnos y en la gestión de las jornadas laborales.

Por su parte, OUIGO ha comunicado que respeta el derecho de huelga y ha defendido el cumplimiento de las condiciones pactadas en su convenio colectivo, firmado en 2024. La compañía ha señalado además que está dispuesta a continuar las conversaciones para alcanzar un acuerdo entre ambas partes.