El número 90620 se alza con el primer premio en un sorteo muy repartido por toda España. Madrid, Barcelona, Sevilla y Albacete, entre las provincias agraciadas en esta jornada de jueves.

Loterías y Apuestas del Estado ha celebrado este jueves 22 de enero de 2026 su tradicional sorteo de la Lotería Nacional. En esta ocasión, la fortuna ha viajado a numerosos puntos de la geografía española, repartiendo alegría en forma de premios mayores, extracciones y reintegros.

A continuación, detallamos la lista completa de números premiados y la guía para el cobro de los décimos:

Resultados oficiales del sorteo: 22 de enero de 2026

• Primer Premio (300.000€ a la serie / 30.000€ al décimo): 90620

• Localidades agraciadas: Muy repartido en Albacete, Madrid, Sevilla, Barcelona, Granada, Murcia, Asturias y Jaén.

• Segundo Premio (60.000€ a la serie / 6.000€ al décimo): 97196

• Reintegros (3€ al décimo): 0, 9 y 5

Extracciones de cifras

• 4 cifras (75€ al décimo): 4271, 9937, 6580 y 0127.

• 3 cifras (15€ al décimo): 868, 639, 701, 522, 512, 312 y 165.

• 2 cifras (6€ al décimo): 03, 23, 28, 64, 43, 27, 21 y 84.

Guía de cobro y entidades autorizadas

Si su décimo ha resultado premiado, el proceso de cobro es directo pero cuenta con limitaciones bancarias específicas. Los premios pueden gestionarse en cualquier administración oficial si la cuantía es inferior a 2.000 euros. Para importes superiores, deberá acudir a una de las diez entidades bancarias autorizadas por SELAE:

1. BBVA

2. CaixaBank

3. Santander (Sabadell)

4. Abanca

5. Unicaja

6. Ibercaja

7. Kutxabank

8. Cajasur

9. Cajamar

10. Caja Rural

Es imprescindible presentar el décimo físico y el DNI. En caso de compras online, el abono se realiza de forma automática o siguiendo las instrucciones de la plataforma oficial.

Próxima cita: Sorteo de Lotería Nacional del Sábado

La emoción continúa este fin de semana. El próximo sábado 24 de enero (referenciado en algunos canales como el siguiente gran sorteo ordinario) se celebrará una nueva edición a partir de las 13:00 horas, con un primer premio de 600.000 euros a la serie (60.000 euros al décimo).