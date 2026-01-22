Consulta la combinación ganadora del sorteo europeo EuroDreams celebrado este jueves. Este sorteo ofrece premios en forma de «sueldos» mensuales, con un premio principal de 20.000 euros al mes durante 30 años.

Loterías y Apuestas del Estado ha realizado este jueves 22 de enero de 2026 un nuevo sorteo de EuroDreams, la lotería que une a varios países europeos como España, Francia, Portugal e Irlanda, entre otros. Con sorteos cada lunes y jueves a las 21:00 horas, EuroDreams se ha consolidado como una de las opciones más atractivas por sus premios en formato de renta mensual.

A continuación, detallamos la combinación ganadora de la jornada de hoy:

Combinación ganadora de EuroDreams

Los números y el «sueño» extraídos en el sorteo de hoy han sido los siguientes:

• Combinación principal: 04, 07, 10, 17, 25 y 39

• El ‘Sueño’ (Dream): 3

Los acertantes de los seis números más el número «sueño» acceden a la primera categoría, cuyo premio es de 20.000 euros al mes durante 30 años (7,2 millones de euros en total). Por su parte, los acertantes de los seis números de la combinación principal obtienen un sueldo de 2.000 euros al mes durante 5 años.

Categorías de premios

EuroDreams reparte premios en seis categorías diferentes:

• 1ª Categoría: 6 números + Sueño (20.000€/mes durante 30 años).

• 2ª Categoría: 6 números (2.000€/mes durante 5 años).

• 3ª Categoría: 5 números (Importe variable, aprox. 120€).

• 4ª Categoría: 4 números (Importe variable, aprox. 40€).

• 5ª Categoría: 3 números (Importe variable, aprox. 5€).

• 6ª Categoría (Reintegro): 2 números (2,50€, se recupera la inversión).

Nota: La única lista oficial válida es la que proporciona Loterías y Apuestas del Estado. Este medio no se hace responsable de posibles errores o de las omisiones que pudieran existir en la publicación de estos resultados.