La AD Ceuta FC ha reforzado su plantilla con la incorporación del extremo argentino Ignacio Schor, procedente del Club Atlético Platense, con el que recientemente se coronó campeón del Torneo Apertura de la Primera División Argentina. El futbolista firmará con el club caballa hasta junio de 2027.

Schor, nacido en Buenos Aires el 4 de agosto de 2000, es un extremo versátil capaz de desenvolverse en los tres perfiles del ataque. Durante la pasada temporada, disputó 37 encuentros en la máxima categoría del fútbol argentino, acumulando una valiosa experiencia que ahora pondrá al servicio del Ceuta.

El jugador argentino fue objeto de interés de varios clubes sudamericanos clasificados para la próxima edición de la Copa Libertadores, pero finalmente decidió apostar por el proyecto ceutí. Su perfil destaca por la constancia, la capacidad de remate y la entrega en cada balón, características que lo convierten en un refuerzo muy esperado por la afición.

Desde el club, se ha expresado satisfacción por la elección de Schor: “Estamos muy agradecidos por el interés mostrado por Ignacio en unirse a la AD Ceuta FC. Confiamos en que nuestra afición disfrutará mucho de sus actuaciones en el terreno de juego”.

Con esta incorporación, el Ceuta refuerza significativamente su ataque y se prepara para afrontar la próxima temporada con ambición y talento argentino en sus filas.