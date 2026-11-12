El ministro del Interior reacciona a los altercados registrados durante las últimas movilizaciones, exigiendo un informe interno y abogando por priorizar medidas de contención menos lesivas.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha ordenado la apertura de una investigación interna urgente para esclarecer las circunstancias y la proporcionalidad de las cargas policiales registradas durante las recientes protestas y jornadas de huelga. Asimismo, desde el departamento ministerial se ha dado instrucción para restringir y evitar en la medida de lo posible el uso de gas lacrimógeno en la gestión de concentraciones ciudadanas.

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La decisión llega tras la valoración de las imágenes y los informes relativos a los incidentes más graves ocurridos en los últimos días, que dejaron varios heridos y numerosos daños materiales, elevando la tensión sobre los protocolos de orden público.

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Revisión de protocolos de actuación policial

El ministerio busca evaluar si los operativos desplegados cumplieron estrictamente con los principios de congruencia, oportunidad y proporcionalidad que rigen la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

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Uso de material antidisturbios: La recomendación de minimizar o prescindir del gas lacrimógeno responde a la voluntad de priorizar métodos de disuasión y contención que reduzcan el riesgo de afecciones graves a los manifestantes y transeúntes ajenos a los disturbios.

La recomendación de minimizar o prescindir del gas lacrimógeno responde a la voluntad de priorizar métodos de disuasión y contención que reduzcan el riesgo de afecciones graves a los manifestantes y transeúntes ajenos a los disturbios. Depuración de responsabilidades: La investigación interna analizará de forma pormenorizada las actuaciones concretas en los puntos más calientes de las protestas para determinar si se produjeron excesos o si los protocolos vigentes precisan de una actualización urgente.

Reacciones en el arco parlamentario

La medida anunciada por Interior ha generado reacciones dispares entre las formaciones políticas: