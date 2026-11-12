El Gobierno de Pedro Sánchez decidió mantener un perfil bajo durante la jornada de huelga general que tuvo lugar este miércoles. Desde Moncloa, se limitaron a expresar «máximo respeto» hacia la convocatoria, sin realizar declaraciones adicionales. El presidente Sánchez había animado previamente a la población a participar en la huelga, que se enmarca en un contexto de precampaña electoral.

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El martes, el Gobierno ya había anunciado que despejaría su agenda en respeto a la huelga, con la excepción de los ministros José Manuel Albares, que se encontraba en Bélgica, y Luis Planas, de visita oficial en Turquía. A pesar de no participar en la huelga, los miembros del Gobierno dedicaron el día a tareas de despacho, sin realizar valoraciones sobre la jornada, dejando el protagonismo a los sindicatos.

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El PSOE y Sumar muestran su postura

El PSOE, por su parte, no realizó declaraciones públicas sobre la huelga, aunque desde Ferraz expresaron su apoyo, afirmando que la convocatoria no iba dirigida «contra nadie», sino en favor de los derechos de todos. En algunas regiones, como en las Cortes valencianas, los diputados socialistas mostraron su apoyo saliendo del pleno al grito de «¡Viva la huelga general!». En el Parlamento andaluz, los escaños del PSOE permanecieron vacíos durante el debate de los Presupuestos de la comunidad.

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Por otro lado, la parte de Sumar del Gobierno, que incluye a la ministra de Sanidad y líder de Más Madrid, Mónica García, y el titular de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, sí se pronunciaron en redes sociales. García destacó la importancia de recoger el legado de generaciones pasadas, mientras que Bustinduy subrayó el papel de las clases trabajadoras en la creación de riqueza.

Reacciones de la oposición

El silencio del Gobierno y el PSOE contrastó con la actitud de los últimos días, donde Pedro Sánchez había alentado a la participación en la huelga a través de un vídeo en redes sociales. En el vídeo, Sánchez advirtió sobre los riesgos de perder derechos y libertades, criticando a figuras como Alberto Núñez Feijóo, Isabel Díaz Ayuso, y otros líderes conservadores.

El PP, por su parte, criticó la convocatoria de la huelga, calificándola de «preventiva» ante un posible cambio de Gobierno hacia una mayoría conservadora. Miguel Tellado, secretario general del PP, acusó a los sindicatos de hacer política en favor de la izquierda. Ignacio Garriga, secretario general de Vox, describió la huelga como un «circo general» organizado por el Gobierno, utilizando a los sindicatos como altavoces.