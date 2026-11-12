Alicia de Río, portavoz del Sindicato de Inquilinas, ha manifestado este miércoles que su organización avanza mediante el conflicto, rechazando acuerdos en despachos y la falsa paz social. Durante una jornada de huelga general, De Río subrayó que las conquistas deseadas solo se pueden obtener mediante la lucha, ya que, según ella, no son otorgadas voluntariamente por la patronal inmobiliaria ni por aquellos que incrementan los precios de servicios básicos como el gas y la calefacción.

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La portavoz destacó que su sindicato se basa en el poder popular, generando liderazgo en personas comunes que se organizan para enfrentar conflictos. De Río mencionó victorias contra entidades como Blackstone y otros rentistas, como ejemplos del éxito de su enfoque.

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El sindicalismo de base como herramienta

De Río enfatizó que el sindicalismo de base es fundamental para su organización, ya que fomenta el conflicto y el liderazgo en personas que anteriormente no participaban en política. Según la portavoz, este enfoque ha permitido nutrir comités de barrio que han sido clave en la organización de la huelga general.

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La portavoz concluyó que muchas personas que nunca habían estado involucradas en política ahora participan activamente, gracias al enfoque de su sindicato en la formación y el liderazgo comunitario.