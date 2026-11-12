El Gobierno de España ha decidido priorizar el aumento del fondo Vecindad Sur en 26 millones de euros en la negociación del presupuesto europeo de 2027. Este fondo beneficia a Marruecos, entre otros países, y la decisión ha generado críticas del Partido Popular Europeo, que considera que el Ejecutivo de Pedro Sánchez debería haber centrado sus esfuerzos en aumentar los recursos destinados a las fronteras de Ceuta, Melilla y Canarias.

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El presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, ha expresado su descontento con las prioridades del Gobierno español, afirmando que se está mostrando más interés en contentar a Marruecos que en proteger la integridad de las fronteras españolas.

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Críticas del PP Europeo

El Partido Popular Europeo, liderado en la negociación por la española Isabel Benjumea, ha criticado que el Ejecutivo español priorizara el fondo Vecindad Sur en lugar de incrementar los recursos para la seguridad fronteriza. Benjumea ha destacado que el acuerdo final incluye 25 millones adicionales para el Instrumento de Gestión de Fronteras y Visados, con una mención expresa a Ceuta, pero considera que se podría haber hecho más.

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El PP Europeo había propuesto una reserva de 50 millones de euros del fondo Vecindad Sur, condicionando su liberación a la cooperación de los países beneficiarios en la lucha contra la inmigración ilegal. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada en el último momento del proceso de negociación.

Decisiones del Consejo y el Parlamento

El Consejo de la UE rechazó la propuesta de congelar parte de las ayudas del fondo Vecindad Sur, lo que ha sido motivo de desacuerdo entre las distintas fuerzas políticas. El pacto presupuestario final incluye, además de los aumentos para Vecindad Sur, 10 nuevos puestos para Frontex y 20 millones adicionales para el Fondo de Seguridad Interior y movilidad militar.

La negociación ha dejado en evidencia las diferencias entre las prioridades del Gobierno español y las del Parlamento Europeo, que había propuesto más recursos para las fronteras españolas. La eurodiputada Benjumea ha acusado al Gobierno de no haber defendido adecuadamente las necesidades de Ceuta, Melilla y Canarias en el contexto de la negociación presupuestaria.