El líder del Partido Popular acudió al plató de Antena 3 para abordar la actualidad política, dejando momentos virales, reproches al Gobierno y un tono distendido frente a las hormigas.

El plató de El Hormiguero volvió a convertirse anoche en un escenario clave de la precampaña política con la visita del líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo. El espacio presentado por Pablo Motos combinó el análisis de la actualidad económica y social con momentos de distensión y anécdotas televisivas que rápidamente acapararon la atención en las redes sociales.

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La entrevista estuvo marcada por un fuerte contraste entre las críticas del dirigente popular a la gestión del Ejecutivo central y los habituales tramos de entretenimiento del formato de Antena 3.

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El discurso inicial de Pablo Motos y la situación política

Como viene siendo habitual en las últimas visitas de altos cargos políticos, el programa arrancó con una reflexión del propio Pablo Motos. El presentador centró su monólogo introductorio en el clima de tensión e incertidumbre que atraviesa la política española, señalando el hartazgo ciudadano ante la confrontación continua entre los grandes partidos.

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Tras esta apertura, Feijóo tomó la palabra para desgranar los ejes principales de su proyecto político, poniendo especial énfasis en:

La economía y las familias: Reitero sus propuestas fiscales para aliviar la presión sobre las rentas medias y bajas ante la persistente subida del coste de la vida.

Reitero sus propuestas fiscales para aliviar la presión sobre las rentas medias y bajas ante la persistente subida del coste de la vida. Críticas al Ejecutivo: Cargó contra los acuerdos parlamentarios del Gobierno y defendió la necesidad de convocar unos comicios que devuelvan estabilidad institucional al país.

Momentos distendidos y el viral «¿cuál es mi cámara?»

Más allá del debate político y económico, la visita dejó varios instantes comentados por los espectadores debido a su tono más relajado:

El despiste con la realización: Uno de los momentos más virales de la noche se produjo cuando Feijóo, en un cambio de plano o durante una de las secciones, preguntó con naturalidad «¿cuál es mi cámara?», provocando las risas cómplices de Pablo Motos y del público en plató.

Uno de los momentos más virales de la noche se produjo cuando Feijóo, en un cambio de plano o durante una de las secciones, preguntó con naturalidad «¿cuál es mi cámara?», provocando las risas cómplices de Pablo Motos y del público en plató. La complicidad con Trancas y Barrancas: El líder popular participó en las tradicionales pruebas y preguntas informales de las hormigas, demostrando cintura ante cuestiones de índole más personal y alejadas de los argumentarios de partido.

La intervención en el programa de entretenimiento más visto de la televisión en abierto sirvió al dirigente del PP para proyectar su imagen a pocas semanas de citas electorales clave, buscando conectar tanto con el electorado más politizado como con el público general.