Según el balance provisional facilitado este jueves por el Ministerio del Interior, los Mossos d’Esquadra practicaron 50 arrestos durante los disturbios en la capital catalana, mientras que Policía Nacional y Guardia Civil sumaron 47 aprehensiones en sus demarcaciones.

El Ministerio del Interior ha hecho público este jueves el balance provisional de seguridad correspondiente a la jornada de huelga general celebrada este miércoles. Según los datos oficiales recopilados hasta las 23:00 horas de ayer, las movilizaciones y los altercados registrados en distintos puntos del país se saldaron con más de un centenar de detenciones (110 en el cómputo desglosado por los distintos cuerpos policiales).

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Del total de arrestos practicados en el conjunto del territorio nacional, 47 fueron ejecutados por la Policía Nacional y la Guardia Civil en sus respectivas áreas de competencia, mientras que el resto corrió a cargo de las policías autonómicas.

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Barcelona y Madrid concentran el grueso de los arrestos

El desglose territorial facilitado por el departamento que dirige Fernando Grande-Marlaska refleja que los mayores focos de conflictividad y detenciones se localizaron en Cataluña y en la capital española:

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Cataluña: Los Mossos d’Esquadra detuvieron a 50 personas en el marco de los disturbios ocurridos en Barcelona, convirtiéndose en el punto con mayor número de retenidos de toda la jornada.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron a en el marco de los disturbios ocurridos en Barcelona, convirtiéndose en el punto con mayor número de retenidos de toda la jornada. Comunidad de Madrid: En la demarcación de competencia estatal, Madrid encabezó el listado con 20 detenidos .

En la demarcación de competencia estatal, Madrid encabezó el listado con . País Vasco: La Ertzaintza llevó a cabo un total de 13 arrestos durante los incidentes registrados en la comunidad.

Distribución en el resto de comunidades autónomas

Además de los grandes núcleos urbanos, las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado practicaron detenciones de menor volumen en otras siete regiones:

Andalucía: 11 detenidos.

11 detenidos. Comunidad Valenciana: 10 detenidos.

10 detenidos. Castilla y León: 3 detenidos.

3 detenidos. La Rioja, Navarra y Galicia (A Coruña): 1 detenido en cada uno de estos territorios.

Desde el Ministerio del Interior subrayan que el recuento tiene carácter provisional a la espera de que se consoliden los atestados policiales y diligencias judiciales abiertas tras los incidentes de la jornada de paro.