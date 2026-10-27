Representantes del Consejo Andaluz del Colegio de Médicos, encabezados por su presidente Alfonso Carmona, se han trasladado a Ceuta para sumarse a las reivindicaciones de los facultativos locales. Ambos colectivos exigen al Gobierno de España una solución urgente ante la grave crisis asistencial que atraviesa la ciudad autónoma tras la masiva entrada de migrantes acontecida en agosto.

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Los profesionales denuncian que la red de salud local se encuentra sobrepasada y reclaman al Ejecutivo central la puesta en marcha de una política migratoria «ordenada, eficaz y regular».

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«Una catástrofe sanitaria»: el hospital de Ceuta, al límite

El presidente del Colegio de Médicos de Ceuta, Enrique Roviralta, ha calificado la situación actual de «dramática» y la ha definido como «una catástrofe sanitaria, sin paliativo, catástrofe económica también y catástrofe social en todos los aspectos».

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La sobrecarga asistencial ha dejado al hospital ceutí al borde del colapso, afectando directamente al personal de salud:

Médicos «rotos»: Los facultativos acusan un gran desgaste físico y emocional.

Los facultativos acusan un gran desgaste físico y emocional. Apoyo psicológico: Requieren ayuda profesional para afrontar el exceso de demanda asistencial.

Por su parte, el presidente de los médicos andaluces, Alfonso Carmona, criticó la gestión del Ejecutivo central asegurando que les han dejado «desamparados» y tildó de «indignidad» la situación vivida en la ciudad.

Manifiesto conjunto de 9 puntos: peticiones al Gobierno, la UE y Marruecos

Ambas organizaciones profesionales firmaron una declaración institucional conjunta compuesta por nueve puntos para hacer frente al incremento poblacional sobrevenido. Entre las medidas reclamadas destacan:

Refuerzo del sistema público de salud: Mayor financiación, más medios y apoyo económico específico para Ceuta. Coordinación y contingencia: Creación de mecanismos de respuesta rápida entre administraciones ante situaciones extraordinarias. Cooperación bilateral con Marruecos: Exhortan al país vecino a fortalecer la colaboración con España, garantizando condiciones de vida dignas y la protección de los derechos humanos. Apoyo institucional y de seguridad: Respaldo a la ciudadanía ceutí, así como reconocimiento a la labor del Ejército y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Compatibilidad entre la atención al migrante y los derechos locales

El escrito enfatiza la importancia de salvaguardar la sanidad pública, rechazando categóricamente cualquier atisbo de discriminación, xenofobia, violencia o deshumanización.

Asimismo, los médicos defienden que la atención a las personas recién llegadas es plenamente compatible con el bienestar de la población local:

«La protección de las personas migrantes y la protección de los ciudadanos de Ceuta no son objetivos contrapuestos: ambas requieren instituciones responsables, planificación, cooperación y servicios públicos capaces de responder a las necesidades reales», señala la declaración.

El documento concluye con un llamamiento a la Unión Europea y a Marruecos para avanzar hacia una solución estable y cooperativa que evite que una ciudad o su personal sanitario deban afrontar en solitario una crisis de esta envergadura.