MADRID. — La sesión de control al Gobierno de este miércoles 17 de junio de 2026 ha deparado uno de los choques más duros y personales que se recuerdan entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo. El debate ha estado completamente monopolizado por dos frentes: el bloqueo parlamentario a un adelanto electoral y la histórica comparecencia del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero como investigado en la Audiencia Nacional.

El ambiente venía caldeado después de que la Mesa del Congreso impidiera la tramitación de las enmiendas del PP y de Junts que exigían la convocatoria inmediata de elecciones. Este veto sirvió a Feijóo para lanzar un durísimo ataque contra Sánchez desde la tribuna de oradores.

«Usted es un cobarde»: El reproche de Feijóo por «amordazar» las urnas

El líder del Partido Popular no se ha guardado nada y ha acusado directamente al jefe del Ejecutivo de tener «miedo a la democracia» y de hurtar el debate parlamentario a los españoles.

«Mañana teníamos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. (…) No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Usted no es un demócrata», ha espetado Feijóo de forma tajante.

En un tono visiblemente irónico, el presidente del PP le ha devuelto a Sánchez un golpe dialéctico del pasado: «Si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa: ‘Ánimo, Pedro’». Asimismo, Feijóo ha aprovechado la coincidencia cronológica para exigir a Sánchez la suspensión inmediata de militancia de Zapatero debido a la gravedad de los delitos por los que declara en la Audiencia Nacional.

Sánchez contraataca: El horizonte electoral se mantiene en 2027

Por su parte, el presidente del Gobierno ha optado por una estrategia de frialdad y distanciamiento respecto a los problemas judiciales del expresidente socialista, evitando realizar una defensa explícita del mismo durante sus réplicas. En su lugar, Sánchez ha centrado su discurso en la estabilidad institucional y económica del país.

El jefe del Ejecutivo ha zanjado con rotundidad cualquier especulación sobre la disolución de las Cortes:

Elecciones en fecha: Sánchez ha reiterado de forma taxativa que las elecciones generales no se adelantarán y que la cita con las urnas se celebrará cuando corresponde, en el año 2027 .

Sánchez ha reiterado de forma taxativa que las elecciones generales no se adelantarán y que la cita con las urnas se celebrará cuando corresponde, en el año . Balance de gestión: «La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto a 2018. Indiscutiblemente es un mejor país en términos de crecimiento, empleo y desigualdad», ha defendido de manera firme.

«La pregunta es qué país se va a presentar en 2027 respecto a 2018. Indiscutiblemente es un mejor país en términos de crecimiento, empleo y desigualdad», ha defendido de manera firme. Próximas medidas: Como contrapropuesta a la parálisis que denuncia la oposición, el presidente ha anunciado el lanzamiento de un nuevo decreto ley anticrisis para finales de este mes de junio.

El cara a cara escenifica la fractura total entre el Gobierno y el principal partido de la oposición, en un escenario legislativo cada vez más complejo donde las alianzas se tensionan y la vía judicial sigue estrechando el cerco sobre el entorno político del PSOE.