La investigación policial destapa la conexión de la organización ultraderechista con la banda violenta White Boys, señalada por más de una decena de agresiones físicas y acciones de acoso en Asturias.

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La organización ultraderechista Núcleo Nacional utilizaba como vía de captación y reclutamiento de nuevos adeptos a un grupo radical asturiano conocido como White Boys, el cual está en el punto de mira de las autoridades por la organización sistemática de «cacerías» y ataques dirigidos contra población inmigrante.

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Según las pesquisas de la Policía Nacional, esta conexión territorial permitía a Núcleo Nacional expandir su red y sumar perfiles radicalizados a través de estructuras violentas ya asentadas en el norte de España.

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Claves de la investigación policial

Aspecto de la trama Detalles de la operación Organización impulsora Núcleo Nacional, grupo ultra que amplía su influencia territorial a través de franquicias y conexiones locales. Grupo colaborador White Boys, una célula radical de carácter neonazi asentada en Asturias. Modus operandi Captación de militantes y simpatizantes mediante la integración en dinámicas de violencia callejera y acciones de hostigamiento. Actividad delictiva La policía vincula al grupo asturiano con al menos 11 agresiones físicas organizadas y 14 acciones de acoso específicas contra inmigrantes.

Violencia organizada y expansión ultra

Las pesquisas policiales subrayan la gravedad de las actividades de White Boys, cuyas acciones no se limitaban a la propaganda xenófoba o ideológica, sino que escalaban de manera recurrente hacia la violencia física directa en forma de «cacerías» urbanas. La estrecha relación operativa con Núcleo Nacional evidencia los canales de interconexión entre las diferentes facciones de la extrema derecha radical en el Estado, enfocadas en consolidar estructuras de choque a nivel regional.