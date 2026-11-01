Fatima Hamed Hossain del MDyC Ceuta ha interpelado sobre el IPSI de las telecomunicaciones.

Hamed Hossain critica la propuesta de la consejera de Hacienda como un «ejercicio de cuñadismo político». MDyC propone reducir el IPSI del 10 al 8%, en lugar de eliminar los impuestos.

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