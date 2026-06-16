MOSCÚ – En lo que ya se califica como una de las ofensivas aéreas más masivas en lo que va del año, las defensas antiaéreas rusas interceptaron este martes más de 170 drones ucranianos en todo el país. El ataque principal tuvo como objetivo la capital rusa, provocando un grave incendio en la refinería de petróleo de Kapotnia, una infraestructura crítica para el abastecimiento de la ciudad.

A pesar de la magnitud de la incursión, las autoridades locales han confirmado que no se han registrado víctimas mortales ni heridos.

Impacto directo en el corazón energético de Moscú

El alcalde de Moscú, Serguéi Sobianin, confirmó el incidente a través de sus redes sociales, detallando el alcance de la ofensiva sobre la zona metropolitana:

«Los ataques con drones enemigos contra Moscú han continuado durante las últimas 24 horas. Uno de los drones dañó una refinería de petróleo de Moscú. No hay víctimas. Los servicios de emergencia están trabajando en el lugar».

El Ministerio de Emergencias local informó poco después que las llamas en la planta de Kapotnia, situada al sureste de la capital, ya se encuentran bajo control, aunque las labores de extinción total continúan.

La relevancia de la planta atacada:

Capacidad: Procesa alrededor de 11 millones de toneladas de crudo al año.

Procesa alrededor de 11 millones de toneladas de crudo al año. Suministro urbano: Cubre casi el 40% de la demanda de gasolina y el 50% del diésel de toda la capital rusa.

La agencia estatal rusa TASS catalogó esta incursión como «uno de los mayores ataques de este año», solo superado por la ofensiva del pasado 17 de mayo, cuando se derribaron 81 drones sobre la región capitalina. En esta ocasión, las fuerzas de defensa aseguraron haber destruido 60 aparatos aéreos con rumbo a Moscú.

Ofensiva a gran escala: 172 drones en 14 regiones

El ataque contra la capital formó parte de una oleada masiva a nivel nacional. El Ministerio de Defensa de Rusia reportó la interceptación de un total de 172 drones en 14 regiones distintas, además de la península de Crimea y las aguas de los mares de Azov y Negro.

El impacto geográfico de la operación ucraniana se distribuyó de la siguiente manera:

Región / Zona Drones derribados Daños reportados Moscú 60 Incendio en la refinería de Kapotnia. Krasnodar 32 Incendio en un depósito de petróleo por caída de restos. Briansk 16 Sin daños mayores reportados. Kaluga 7 Sin daños mayores reportados. Otras regiones* 57 Alertas por misiles activadas (ej. Tula).

*Incluye Astraján, Bélgorod, Kursk, Volgogrado, Vorónezh, Oriol, Tambov, Tula, Rostov y Riazán.

La intensidad de la incursión obligó a las autoridades rusas a activar las alertas por peligro de misiles en un gran número de provincias, incluida la región de Tula, colindante con el sector sur de Moscú, reflejando el estado de emergencia vivido durante las últimas 24 horas en el espacio aéreo ruso.