TEHERÁN.— Al menos cinco embarcaciones iraníes lograron atravesar con éxito el estrecho de Ormuz, luego de que Estados Unidos anunciara el levantamiento de su bloqueo naval. Esta medida forma parte del memorando de entendimiento alcanzado entre Washington y Teherán para poner fin a las hostilidades y reabrir de manera definitiva este estratégico paso marítimo.

Según informó la cadena estatal iraní Press TV, la flotilla —compuesta por tres petroleros y dos buques de carga con bienes esenciales— cruzó las aguas internacionales sin registrar ningún tipo de obstáculo. Las embarcaciones habían permanecido varadas durante meses debido al cerco militar estadounidense implementado desde mediados de abril sobre los puertos y navíos del país persa.

El fin de meses de asfixia marítima

El tránsito de estos buques se produce apenas veinticuatro horas después de que ambas potencias anunciaran un principio de acuerdo para desactivar un conflicto que mantenía en vilo a la economía global. Cabe recordar el cronograma de la crisis:

28 de febrero de 2026: Estalla la guerra e Irán impone un bloqueo inicial en el estrecho de Ormuz, una vía por la que antes del conflicto transitaba aproximadamente el 20 % del petróleo mundial .

Estalla la guerra e Irán impone un bloqueo inicial en el estrecho de Ormuz, una vía por la que antes del conflicto transitaba aproximadamente el . Mediados de abril de 2026: En respuesta, Estados Unidos despliega una campaña de bloqueo naval contra el transporte marítimo iraní.

En respuesta, Estados Unidos despliega una campaña de bloqueo naval contra el transporte marítimo iraní. 15 de junio de 2026: Ambas naciones pactan el memorando de entendimiento y el presidente Donald Trump ordena el levantamiento del cerco estadounidense como gesto de buena voluntad dentro del acuerdo provisional de paz.

Próximos pasos: Firma en Suiza y la disputa por las tasas aéreas y marítimas

A pesar del avance sustancial que supone la libre circulación de los buques, las tensiones técnicas aún persisten en la letra pequeña del acuerdo.

Mientras que la Casa Blanca ya ha suavizado sus restricciones operativas, el Gobierno de Irán ha supeditado el levantamiento total de su propio bloqueo a la firma oficial del memorando, programada para este viernes en Suiza.