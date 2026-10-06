La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y baraja la hipótesis de que el inmueble contara con una conexión ilegal a la red eléctrica.

Un trágico suceso ha conmocionado a la localidad de Antequera, en la provincia de Málaga. Una joven de 23 años de edad ha perdido la vida este lunes tras sufrir una descarga eléctrica en el interior de una vivienda. La víctima se encontraba en el cuarto de baño del domicilio cuando, al entrar en contacto con la alcachofa de la ducha, recibió un impacto eléctrico de extrema gravedad que le causó la muerte.

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La alerta se activó a través del servicio de emergencias 112, que recibió una llamada donde se informaba de que una persona se hallaba inconsciente dentro del baño del inmueble. Tras la notificación del suceso, la sala coordinadora dio aviso de inmediato a los efectivos de la Policía Local de Antequera, a los agentes de la Policía Nacional y a los equipos de asistencia sanitaria para que se desplazaran con urgencia hasta la dirección indicada.

Intervención de los servicios de emergencia e hipótesis policial

A pesar de la rápida movilización del operativo de urgencia, los profesionales sanitarios desplazados hasta la vivienda no pudieron hacer nada por salvar la vida de la joven de 23 años, certificándose su fallecimiento en el propio lugar de los hechos debido a la gravedad de las lesiones sufridas por la electrocución.

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Durante el despliegue del dispositivo en la vivienda, los equipos médicos tuvieron también que prestar atención sanitaria a una mujer de 45 años. Esta persona requirió asistencia urgente al presentar un severo cuadro de ansiedad derivado del impacto emocional tras lo acontecido en el inmueble.

Tras confirmarse el deceso de la víctima, las fuerzas y cuerpos de seguridad han asumido las actuaciones correspondientes para esclarecer con precisión el origen del accidente doméstico. La Policía Nacional ha iniciado las pesquisas de rigor e investiga el entorno del suceso. Según han informado fuentes cercanas a la investigación, las primeras hipótesis de los agentes apuntan a la posibilidad de que la vivienda donde ocurrió el siniestro contara con una conexión ilegal a la red eléctrica.

Investigación abierta sobre el suministro eléctrico de la vivienda

Los investigadores tratan de determinar si esta presunta manipulación irregular en la instalación eléctrica del inmueble pudo ser la causa directa de la descarga que alcanzó a la joven al manipular el elemento metálico del baño. Los agentes especializados analizan la infraestructura eléctrica de la vivienda y las circunstancias específicas en las que se produjo el contacto mortal con la alcachofa de la ducha.

El suceso mantiene en vilo a los vecinos de Antequera a la espera de que los informes definitivos de las autoridades policiales confirmen las circunstancias exactas en las que se encontraba el suministro del domicilio.