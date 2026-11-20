Un hombre de 52 años y una mujer de 43 fueron detenidos en la estación de Orihuela, Alicante, tras intentar abordar un tren AVE con destino a Murcia llevando un revólver y munición escondidos en una mochila.

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El incidente ocurrió cuando la pareja depositó su mochila en la cinta del escáner de la estación oriolana Miguel Hernández. Al ser detectada por radioscopia, el arma y la munición fueron descubiertas, lo que llevó a los sospechosos a recoger rápidamente la mochila y huir del lugar.

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Detención en Pozo Estrecho

La pareja fue localizada y detenida posteriormente en Pozo Estrecho, una localidad en el término municipal de Cartagena, Murcia. En el momento de su captura, ya no llevaban consigo el arma, y las autoridades están investigando si el revólver era real o una réplica.

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El comportamiento nervioso de los individuos había despertado las sospechas de un agente de seguridad en la estación. Intentaron cruzar la línea de seguridad sin pasar sus pertenencias por el escáner, alegando que tenían prisa por no perder el tren. Sin embargo, el personal de seguridad insistió en que debían someter la mochila al control de rayos X.

Investigación en curso

Tras el descubrimiento del arma en el escáner, el operario solicitó al hombre que abriera la mochila para una inspección. Fue en ese momento cuando ambos decidieron huir. La investigación, ahora a cargo de un juzgado de instrucción de Orihuela, continúa para determinar la naturaleza del arma y las intenciones de la pareja.