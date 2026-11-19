La víctima falleció este miércoles por la noche tras sufrir heridas en la cara y el cuello; el presunto agresor, de 45 años, avisó a los servicios de emergencia y confesó el crimen.

Una mujer de 47 años ha fallecido este miércoles por la noche tras recibir varias puñaladas en el interior de una vivienda ubicada en el municipio madrileño de Parla, presuntamente a manos de un hombre de 45 años con el que mantenía una relación sentimental. La Policía Nacional ha procedido a la detención del sospechoso y ha abierto una investigación para esclarecer los hechos como un posible caso de violencia machista.

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De acuerdo con la información trasladada, el suceso tuvo lugar en un domicilio situado en el número 10 de la calle Getafe de la citada localidad madrileña. Fue el propio presunto autor de la agresión quien realizó una llamada a los servicios de Emergencias alrededor de las 22:00 horas para alertar de lo ocurrido. Posteriormente, el individuo abandonó el inmueble y salió a la vía pública, donde se encontró con una patrulla policial a la que confesó directamente la autoría del crimen, siendo arrestado en ese mismo instante. Asimismo, el detenido hizo entrega de las llaves de la vivienda a los agentes para que pudieran acceder al interior y comprobar el relato de los hechos.

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Intervención de los servicios de emergencia y atención al hijo de la víctima

Por su parte, Emergencias 112 ha comunicado que recibió el aviso oficial de la agresión sobre las 22:10 horas. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron de inmediato las asistencias sanitarias del SUMMA 112, cuyos efectivos accedieron al domicilio y localizaron a la mujer de 47 años ya sin vida. La víctima presentaba diversas heridas incisas localizadas tanto en el cuello como en la cara, sin que el personal médico pudiera realizar maniobras para salvarle la vida.

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Tras certificar el fallecimiento en el interior de la vivienda, los sanitarios del SUMMA 112 pusieron el cuerpo de la mujer a disposición de la Policía Nacional para el desarrollo de las diligencias correspondientes. Pocos minutos después de producirse la intervención policial y sanitaria, llegó al domicilio el hijo de la víctima, un menor de 17 años de edad. Al ser informado del asesinato de su madre, el joven sufrió un ataque de ansiedad por el que tuvo que recibir atención.

Investigación abierta como posible víctima número 46 de violencia de género en el año

Los agentes de la Policía Nacional mantienen abierta la investigación para determinar los motivos que desencadenaron la agresión mortal y confirmar su naturaleza como crimen de violencia de género. De ratificarse oficialmente este extremo por parte de las autoridades competentes, la mujer fallecida en Parla se convertiría en la víctima número 46 de la violencia machista contabilizada en España en lo que va de año.

Canales de atención y emergencia frente a la violencia machista

Ante este suceso, el Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, recuerda a la ciudadanía que el teléfono 016 permanece operativo las 24 horas del día durante todos los días de la semana para atender consultas y ofrecer asesoramiento. Asimismo, se encuentran habilitadas diversas vías telemáticas de contacto, entre las que figuran el correo electrónico 016-online@igualdad.gob.es , el canal de mensajería a través de WhatsApp en el número 600 000 016 y el chat online accesible mediante la página web violenciagenero.igualdad.gob.es .

De igual modo, se subraya que en cualquier situación de emergencia inmediata es posible contactar con el teléfono único 112 o directamente con los números de atención de la Policía Nacional (091) y de la Guardia Civil (062). En aquellos casos en los que no resulte viable efectuar una llamada de voz, las víctimas pueden recurrir a la aplicación móvil ALERTCOPS, herramienta que permite enviar una señal de alerta directa a las fuerzas y cuerpos de seguridad incluyendo la geolocalización exacta del dispositivo.