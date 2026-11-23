Desarticulación del punto de venta y casa patera en el Príncipe

Agentes de la Unidad de Droga y Crimen Organizado (UDYCO), con apoyo de la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal y Falsedades Documentales (UCRIF), han entrado esta mañana en una vivienda situada en la calle Este del barrio del Príncipe en Ceuta. En la operación han sido detenidos tres individuos y se ha desmantelado un punto de venta de drogas junto con una “casa patera”, donde se estaba alojando de manera irregular a migrantes.

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Fuentes policiales han explicado que los arrestados tienen vínculos con la distribución de estupefacientes en la zona y que la vivienda dedicada a acoger a personas migrantes carecía de las condiciones mínimas de habitabilidad. Estas actuaciones se enmarcan dentro de las continuas labores de la Policía Nacional para combatir tanto el narcotráfico como la inmigración irregular en la ciudad.

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Reacciones policiales y legales

La operación ha sido coordinada con las autoridades judiciales pertinentes, tras recibir indicios suficientes sobre la actividad ilícita desarrollada en la vivienda. Tanto las funciones de UDYCO como de UCRIF han sido clave para localizar la casa patera y verificar la conexión entre los imputados y las redes de distribución de sustancias estupefacientes.

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Importancia para Ceuta y medidas futuras

Este tipo de intervenciones cobra especial relevancia en Ceuta, dada la presión migratoria constante y los retos en materia de seguridad ciudadana. Las autoridades locales han señalado que seguirán reforzando los controles en barriadas vulnerables como el Príncipe para prevenir el uso de domicilios como lugares de venta de drogas o alojamiento irregular.

Asimismo, se espera que se presenten cargos por delitos relacionados con tráfico de drogas, pertenencia a organización criminal, así como infracciones vinculadas con la inmigración irregular. Este tipo de operativos pretende disuadir prácticas ilegales que afectan tanto a los derechos de los migrantes como a la seguridad de los vecinos.