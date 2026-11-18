CEUTA — El Hospital Universitario de Ceuta (HUCE) ha sido escenario de un nuevo altercado que ha requerido la intervención urgente de agentes de la Policía Nacional. Los hechos se desencadenaron a raíz de un incidente protagonizado por un paciente y dos mujeres vinculadas a una organización no gubernamental que lo acompañaban en las instalaciones sanitarias.

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Origen del altercado en el área de Urgencias

El conflicto se originó cuando un ciudadano extranjero —que, según fuentes sanitarias, ya había protagonizado semanas atrás un episodio de agresión al personal de enfermería del centro— acudió de nuevo al servicio de Urgencias en actitud muy alterada. El individuo comenzó a golpear diversos elementos mobiliarios del hospital e intentó acceder a la fuerza a la zona de triaje, donde en ese momento se encontraban otros pacientes esperando asistencia.

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Ante esta situación de riesgo, los vigilantes de seguridad privada del HUCE intervinieron para contener al paciente y desalojarlo del área restringida. La expulsión del varón provocó la reacción airada de las dos activistas de la ONG que le acompañaban, quienes comenzaron a proferir gritos y a increpar al personal, generando un clima de alta tensión en las dependencias hospitalarias.

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Identificación y desalojo por parte de los agentes

Ante la imposibilidad de calmar la situación, los profesionales del centro sanitario requirieron la presencia de las autoridades. Una dotación de la Policía Nacional se personó rápidamente en el lugar, procediendo a desalojar a las dos mujeres del recinto y a identificar formalmente a ambas integrantes de la organización.

Este nuevo episodio vuelve a poner de relieve el malestar existente entre los profesionales sanitarios de Ceuta respecto a la presencia y el comportamiento de algunos miembros de colectivos sociales en el interior del centro hospitalario, donde en ocasiones se producen tensiones vinculadas a la asistencia a migrantes.