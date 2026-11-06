El tenis español vuelve a focalizar todas sus miradas en el Plenitude Arena de la capital francesa. Carlos Alcaraz afronta este viernes los cuartos de final del Masters 1000 de París en un duelo de alto voltaje frente al estadounidense Taylor Fritz. El murciano busca dar un paso más en la pista rápida parisina tras beneficiarse de un descanso inesperado en la ronda previa, en un encuentro crucial tanto para sus aspiraciones individuales como para los intereses del tenista español Rafa Jódar.

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Un descanso inédito en el calendario y el cara a cara favorable ante Fritz

Carlos Alcaraz se ha presentado en la antepenúltima ronda del torneo parisino sin haber tenido que saltar a la pista en los octavos de final. El abandono por lesión del italiano Matteo Berrettini supuso la primera ocasión en la carrera profesional del murciano en la que un oponente se retira antes de disputar el encuentro. Esta circunstancia brindó a Carlitos una valiosa jornada de reposo, altamente necesaria tras la intensa carga acumulada durante las dos últimas semanas, en las que disputó seis partidos en un margen de apenas nueve días antes de desembarcar en Francia como flamante campeón del torneo de Viena.

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En el lado opuesto de la red estará Taylor Fritz, actual número 12 del ranking mundial a sus 29 años. El norteamericano certificó su billete a esta ronda tras superar con solidez al francés Arthur Fils por un claro 6-3 y 6-4. A diferencia de Fils, que ya acudía con la clasificación asegurada para las ATP Finals de Turín, Fritz afronta el compromiso con una urgencia deportiva extrema: se encuentra a tan solo una victoria de sobrepasar al español Rafa Jódar en la Race 2026 y arrebatarle así la codiciada plaza para el Torneo de Maestros. En este escenario de cuentas de clasificación, el murciano se convierte en el principal aliado de su compatriota.

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Los antecedentes entre ambos contendientes se decantan de forma abrumadora del lado del jugador español. El pupilo de Samuel López se ha impuesto en seis de los siete enfrentamientos directos disputados ante la raqueta estadounidense. Para rememorar el choque más reciente hay que remontarse a la Laver Cup de Londres, una cita en la que Alcaraz tuvo que rubricar una de sus acostumbradas épicas al remontar y salvar dos bolas de partido ante su oponente.

Horario y dónde ver en televisión el partido de cuartos de final del Masters 1000 de París

El cruce entre Carlos Alcaraz y Taylor Fritz está programado para disputarse a partir de las 19:00 horas de este viernes 6 de noviembre. La acción se desarrollará sobre la pista central del Plenitude Arena, escenario principal de la cita gala.

Los aficionados a la raqueta podrán seguir la retransmisión en directo del choque a través de la plataforma de pago Movistar+, dial encargada de dar cobertura televisiva completa al Masters 1000 de París en España.