El estadio Ramón Sánchez-Pizjuán acoge el enfrentamiento entre el Sevilla y el Alavés a partir de las 21:00 horas, en un duelo marcado por los reencuentros en los banquillos y la lucha por los puestos nobles de la clasificación.

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El campeonato nacional de liga en Primera División afronta el inicio de su decimosegunda jornada con un atractivo encuentro que mide este viernes a blanquirrojos y babazorros en el feudo sevillista. El balón echará a rodar a las 21:00 horas en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en una cita futbolística que estará precedida por un sentido homenaje institucional: todos los encuentros de la competición disputados desde hoy y hasta el próximo lunes 9 guardarán un riguroso minuto de silencio en memoria de Jesús de Miguel, fallecido el pasado martes.

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Situación clasificatoria y precedentes en los banquillos

El conjunto local afronta el compromiso liguero situado en la sexta posición de la tabla clasificatoria con un total de 17 puntos en su casillero, con el firme propósito de reencontrarse con la victoria tras su tropiezo de la pasada jornada frente al Getafe. Por su parte, el cuadro vitoriano se desplaza hasta el barrio de Nervión ubicado en el undécimo puesto con 12 puntos, después de caer derrotado ante el Barcelona en su compromiso anterior.

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Más allá de los números, el duelo adquiere un marcado cariz emocional debido al pasado común que une a los protagonistas de ambas escuadras. En el banquillo local se encuentra Luis García Plaza —quien en su etapa anterior entrenó a los vitorianos—, mientras que la dirección técnica del conjunto visitante corre a cargo de Quique Sánchez Flores, técnico que hizo lo propio en el banquillo del combinado andaluz. A este trasvase de banquillos se suman futbolistas como Mariano Díaz y Guridi, quienes también se reencontrarán sobre el césped con sus antiguos clubes.

Bajas médicas, sanciones y posibles novedades en las alineaciones

En el capítulo deportivo, los locales afrontan el choque con ausencias sensibles en su plantilla. El técnico sevillista no podrá contar para este encuentro con los lesionados Peque, Miguel Sierra y Marcao, además del centrocampista Manu Bueno, que cumple sanción federativa.

En la disciplina alavesa, la enfermería también deja fuera de la convocatoria a Garcés y a Mikel Rodríguez por lesión. No obstante, las previsiones apuntan a que jugadores como Blanco e Ibáñez, que comenzaron desde el banquillo en el Camp Nou, recuperarán la titularidad en el once inicial diseñado por Quique Sánchez Flores para asaltar el estadio sevillista.

Horario y canales de televisión para seguir el partido en directo

Para aquellos seguidores que deseen seguir el encuentro de LaLiga EA Sports entre el Sevilla y el Alavés por televisión, la retransmisión en directo se emitirá a través del canal especializado DAZN LaLiga. El choque abrirá de este modo una jornada clave para calibrar las aspiraciones europeas de los andaluces y la solidez del proyecto vasco en la máxima categoría del fútbol español.