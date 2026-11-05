El Atletico Madrid W – FC Levante Badalona W se juega el lunes 9 de noviembre a las 19:00 (hora peninsular). El canal de televisión en España está pendiente de confirmar: lo actualizaremos en cuanto se anuncie.

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Partido: Atletico Madrid W – FC Levante Badalona W

Atletico Madrid W – FC Levante Badalona W Competición: Liga F, jornada 10

Liga F, jornada 10 Fecha: lunes 9 de noviembre

lunes 9 de noviembre Hora: 19:00 (hora peninsular)

19:00 (hora peninsular) Canal de TV: Pendiente de confirmar

Pendiente de confirmar Estadio: Centro Deportivo Alcala de Henares (Madrid)

El Atlético de Madrid femenino se enfrenta al FC Levante Badalona en la jornada 10 de la Liga F. Las locales, situadas en la 4ª posición con 16 puntos tras 9 partidos, han anotado 19 goles y recibido 12. En sus últimos 5 encuentros, han logrado 3 victorias, 1 empate y 1 derrota. Por su parte, el Levante Badalona ocupa la 15ª posición con 8 puntos, habiendo marcado 9 goles y encajado 17. Su reciente trayectoria es preocupante, con 4 derrotas y 1 empate en sus últimos 5 partidos. El encuentro se disputará en el Centro Deportivo Alcalá de Henares, en Madrid.

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Así llegan los equipos

Atletico Madrid W: 4º con 16 puntos en 9 partidos (19 goles a favor y 12 en contra); en sus últimos 5 partidos: 3 victorias, 1 empate y 1 derrota (resultados: E-V-V-V-D)

FC Levante Badalona W: 15º con 8 puntos en 9 partidos (9 goles a favor y 17 en contra); en sus últimos 5 partidos: 0 victorias, 1 empate y 4 derrotas (resultados: D-D-D-E-D)

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