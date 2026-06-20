Hoy, sábado 20 de junio de 2026, se celebra el sorteo de la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se informa de forma preventiva que en este momento todavía no se encuentran disponibles los números ganadores del sorteo. La comunicación oficial de los resultados será realizada por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) conforme a los procedimientos establecidos para cada modalidad.

Con posterioridad al acto de extracción se podrá comprobar, entre otros extremos, la combinación premiada del número de cinco cifras y su serie, la posible existencia de numeraciones complementarias, así como el reintegro si procediera. Asimismo, se incluirán en la comprobación las modalidades diarias del Cupón y los juegos activos vinculados que formen parte del programa de la jornada. La verificación de cada uno de estos elementos será efectuada conforme a las reglas oficiales y a la documentación que se publique por el operador.

Mecánica de juego y modalidades de apuesta

Se recordará que la mecánica básica de los sorteos de la ONCE contempla la extracción del número premiado compuesto por cinco cifras acompañado de una serie identificativa. Para el Cupón diario y otros juegos vinculados, se establecerán las modalidades concretas de apuesta, que podrán incluir apuestas directas sobre combinación numérica, franjas horarias o formatos alternativos previstos por la normativa vigente. Las cuantías de premio, así como las condiciones de cobro y vigencia de los boletos o cupones, serán las fijadas por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) y por la normativa aplicable.

Extracción del número premiado: número de cinco cifras y serie.

Comprobación de complementarios y reintegro, en su caso.

Modalidades diarias del Cupón y juegos activos vinculados.

Condiciones de validez y cobro establecidas por el operador.

Horario y seguimiento oficial

La extracción está prevista a lo largo del día y será seguida y publicada por los canales oficiales habilitados por la Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE). Se recomienda atender a las comunicaciones oficiales para la confirmación definitiva de los resultados y de cualquier información complementaria relativa a reclamaciones o plazos de cobro. La información oficial se podrá consultar en el sitio web del operador: https://www.juegosonce.es/

Verificación de los premios

Una vez difundidos los resultados oficiales, la comprobación de boletos y cupones deberá ser realizada en los puntos de venta autorizados o a través de los canales oficiales del operador. Se informa de que los pagos de premios se efectuarán conforme a la normativa y a los procedimientos administrativos correspondientes. Este medio no se responsabiliza de posibles errores; la fuente oficial es Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE).