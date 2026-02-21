El coste medio de la electricidad en el mercado mayorista sube ligeramente hasta los 29,11 euros/MWh, con tramos de precios negativos durante las horas centrales del día

El precio medio de la luz en España para este sábado, 21 de febrero de 2026, se sitúa en los 29,11 euros por megavatio hora (MWh). Según los últimos datos facilitados por el Operador del Mercado Ibérico de la Energía (OMIE), esta cifra supone un incremento del 2,57% respecto a la jornada anterior, consolidando una tendencia de ligera subida en el mercado mayorista a las puertas del fin de semana.

Franjas horarias más económicas: precios en negativo

Para los consumidores que busquen optimizar su factura, las horas de mayor ahorro se concentrarán durante la tarde. El precio más bajo de la jornada se registrará entre las 13:00 y las 16:00 horas, cuando el coste se situará en -0,01 euros/MWh. Asimismo, se han identificado tramos de 0 euros entre las 11:00 y las 13:00 horas, y nuevamente de 16:00 a 17:00 horas.

Es fundamental matizar que estos valores negativos o nulos en el mercado mayorista no se traducen en una gratuidad total para el usuario final. La factura eléctrica final integra, además del consumo, otros conceptos fijos como los peajes, los cargos correspondientes y los impuestos vigentes. No obstante, programar el uso de electrodomésticos de alto consumo, como lavadoras o lavavajillas, en estas franjas sigue siendo la estrategia más eficaz para reducir el gasto mensual.

El pico de consumo: la luz supera los 100 euros por la noche

En el extremo opuesto, el encarecimiento de la energía será especialmente notable al caer la noche, coincidiendo con el regreso de los ciudadanos a sus hogares. La franja horaria más cara de este sábado tendrá lugar entre las 20:00 y las 21:00 horas, alcanzando un coste de 101,40 euros/MWh.

La vigilancia del consumo debe extremarse también en los periodos adyacentes a este máximo. Entre las 19:00 y las 20:00 horas, el precio será de 93,81 euros/MWh, mientras que de 21:00 a 22:00 horas se situará en 98,33 euros/MWh. Ante estos registros, los expertos recomiendan prudencia y evitar, en la medida de lo posible, mantener equipos encendidos o realizar tareas domésticas que requieran una gran demanda energética durante estas tres horas críticas.

Precio de la luz de hoy, sábado 21 de febrero 2026: precios cada 15 minutos